記者郭世賢／基隆報導

由紙風車劇團精彩表演開場，2019基隆童話藝術節，4日上午在海洋廣場盛大展開，在雷克斯龍、圓頂龍及彼得修斯角龍新朋友陪伴，四天假期預報都是好天氣，參與人潮應可再創紀錄，這項童樂盛典，在微笑港灣熱鬧揭開序幕，歡迎大家到基隆玩。

▲▼ 基隆童話藝術節歡樂開跑，首日人潮爆滿充滿繽紛童樂。（圖／基隆市政府提供，下同）

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林右昌先感謝逐夢團隊對活動支持，表示他上任後，致力打造這城市成為「人文之都．藝術之城」，運用基隆港及周邊區域佈置成劇場與活動空間，以最漂亮海港當作背景，從東邊玩到西邊，再從西邊玩到東邊，成為大家休憩遊玩的最佳場域。

林右昌還說，基隆童話藝術節，不只是基隆人的活動，也是全台灣小朋友的活動。活動除水岸邊有大型恐龍劇偶及各類裝置藝術，從早到晚都有精彩表演，文化廣場有雙層巴士巨型扭蛋機，合照上傳換取代幣體驗得神秘小禮。

今年童話藝術節，4月7日有三艘郵輪停靠基隆港，除有小朋友最愛大型氣球玩偶外，還有首次現身文化廣場的雙層巴士巨型扭蛋機，裡面裝了孩子喜歡的積木或文具，更有本市創新研發中心及三所科技中心，針對今年主題偶，特別設計製作限量版恐龍扭蛋。稍早，就吸引近百位大小朋友排隊等候體驗。

主辦單位表示，活動期間，每天上午10時起及下午2時起，各提供500顆扭蛋，請至FB「魅力基隆」粉絲專頁按讚，並上傳與4隻以上不同大型氣球玩偶合照，完成後，至文化廣場扭蛋機旁，和服務人員兌換扭蛋代幣，每一個FB臉書帳號，限領一次。

陽明海洋文化藝術館，連結朱宗慶打擊樂團打造「Beat of Hearts!樂器貨櫃箱」，以「海港運輸」為主題，邀請知名平面設計師中村至男操刀設計「THINK BIG貨櫃展」，引領民眾進入貨櫃歷史與未來。