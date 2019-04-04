▲ 基隆童話藝術節連假歡樂登場，大型巨偶及巴士扭蛋機放送。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

迎接「2019基隆童話藝術節」，基隆市政府自4月4日至7日在文化廣場設置雙層巴士巨型扭蛋機，限量兌換扭蛋代幣，大家把握機會，到基隆參與童話藝術節的系列活動。

林右昌表示，今年的童話藝術節，除了有小朋友最愛的大型氣球玩偶之外，還有雙層巴士巨型扭蛋機，限時限量兌換扭蛋代幣，希望大家把握時間，在這4天來到基隆，一定可以玩得很開心。

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教育處表示，活動期間每天上午10時及下午2時，各提供500顆扭蛋，請至臉書「魅力基隆」粉絲專頁按讚，並上傳與4隻以上不同的大型氣球玩偶的合照，完成後至文化廣場扭蛋機旁，與服務人員兌換扭蛋代幣，每1個FB臉書帳號，限領1次。

教育處說，扭蛋每天限量1000顆，裡面裝了孩子喜歡的積木或文具，分別裝有基隆教育創新研發實驗中心及安樂高中以3D列印製作關節可靈活運動的立體恐龍、銘傳國中以雷射切割製作尺寸細微的卡榫恐龍拼圖，以及百福國中使用CNC預切，再以手工線鋸及三道砂磨程序處理的小恐龍。

教育處強調，100顆的限量版恐龍扭蛋，是基隆市創新研發中心及三所科技中心，針對今年童話藝術節主題偶特別設計製作，除了展示數位與電動加工機具等新興科技的應用，也展現基隆市推動科技教育與自造素養的實力與決心，歡迎大家4月4日前往市民廣場的Maker市集體驗。

「2019基隆童話藝術節」精心安排一連串活動，規劃豐富有趣適合大小朋友同樂的互動表演與體驗活動，歡迎所有的家長、帶著大小朋友一起來參與同樂。