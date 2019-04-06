美劇「警察超涼＋神跩」！釣美警本尊現身PTT　吐辛酸真相：不要相信影集

▲一名美警網友透露，當美國警察一點都不輕鬆。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／綜合報導

一位鄉民日前在PTT表示，每次美劇出現警察，都給人一種「過得涼涼爽爽」的感覺，然後又跩得不可思議，「幾乎不可能像某個民主島國一樣可以嗆警」，讓他忍不住問，美國警察是真的這麼爽，還是影集演得太誇張了。另一名網友則是回文，直呼「不要相信影集」，也曝光美國警察的辛酸。

「首先，台灣警察地位怎樣我是不知道，然後，不要相信影集啊！」網友在PTT的Gossiping板上回文，說他不知道美警的地位，但以危險程度來算的話，錢沒賺很多是真的，「很多警察下班後還會去CYA接一些外快（演唱會外面維持秩序那類的）」。

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他說，美國大部分的民眾對警察算是友善，「跟同事出去吃飯時，常常有民眾會過來說『謝謝你的服務』之類的話，很多商店也有不成文的警察特價（餐點半價、星巴克有免費咖啡）」，但這些不能討，像他穿便服坐辦公室，就要看店員有沒有注意到識別證，「不過也有少部分的人會覺得你是政府的走狗之類的」。

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▲現實中的美國警察和影集中完全不同。（示意圖／達志影像／美聯社）

原PO也說，美警一定要好好保護自己，因為美國是個「誰都可能有槍」的國家，有時候不小心、死的就是自己，不管如何隨身攝影機一定要開。接著他也舉例一件前陣子發生的案件，說有個黑人吃藥抓狂，4個警察試圖壓制對方，但用了電擊槍還倒不下來，「結果4個人把他壓倒後，他還一直啃其中一位警察的小腿」。

其他3位警察見狀後，只好使用警棍，要求對方放開警察的小腿，沒想到不遠處就有其他人拿手機拍下影片，並以「４個警察壓住黑人後還用警棍狂打」為標題被媒體爆出來。「不過後來我們有提供咬小腿影片，不然問題就大條了」，最後原PO也說，如果真的能涼涼爽爽、誰不想要，「當公務人員圖的不就是安安穩穩的人生嗎？」

看到貼文後，鄉民紛紛驚奇大推，「PTT上竟然有美國警察，真是太屌了」、「我看批踢踢只剩太空人沒有了」、「地球到底剩下哪裏沒有鄉民」、「推，在米國當鴿子真的危險」、「之前美軍，現在有美警，之後不曉得會出現什麼神人」、「真的同意美警不好混，之前還有一個年輕的警察盤查違規，結果對方退伍老兵拿槍跟他槍戰，警察腿部中彈後一直哀求對方饒過他，結果仍是被做掉」。

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