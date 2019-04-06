機捷等車！月台螢幕跳出「這代Windows圖示」他驚呆　鄉民反推：這才好用

▲機場捷運作業系統是Windows XP。（示意圖／記者謝婷婷攝）

網搜小組／綜合報導

Microsoft Windows是微軟公司推出的一系列作業系統，目前最新的穩定版是於2015年7月29日發布的 Windows 10。一名網友在機場捷運看到一幕，忍不住流下眼淚，立刻拿手機拍下「歷史一刻」。只見機捷月台上的螢幕用的作業系統是Windows XP，讓原PO驚嘆「原來XP還在默默地在我們身邊努力服務著」。

一名男網友在PTT的Gossiping板上貼出照片，只見機捷月台上的螢幕正顯示著一個LOGO，正是微軟作業系統「Windows XP」。看到這幕，原PO在文中直呼「忍不住眼淚都流了下來了，立刻拿起手機紀念一下這歷史的一刻」，更說原來XP還默默地在大家身邊努力服務，「感謝XP～讚歎XP～」

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▲原PO拍下螢幕上的Windows XP LOGO。（圖／翻攝自PTT）

看到貼文後，不少網友紛紛表示，「都終止服務了……省錢省到這樣」、「不知道花了多少成本在維護這個」、「有些ATM還有更老的勒」、「因為系統都是舊的吧」、「如果不是一銀事件，一堆ATM都還是win95的」、「當初是XP的時代，機捷拖太久了，系統大概老早就買好」。

不過，許多鄉民卻大推Windows XP，「XP才好啊！7、10蠻多老遊戲都無法玩」、「很多傳產也用XP啊」、「很好用啊」、「有些程式只有XP能用啊」、「GG也才用到7，這種要求穩定的作業系統不是新就好」、「一堆不聯網的電腦本來就都還是XP呀，沒必要更新」、「他單純只是用來顯示資訊，用10有比較好嗎」、「Windows 10很難用，根本不是設計給商用的」、「XP用在獨立控制系統比10穩多了」。

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