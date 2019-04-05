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鬍鬚張38年前價格曝光！滷肉飯「整碗山崩」只要10元　他嚇：阿嬤才這樣裝

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▲▼鬍鬚張38年前價格曝光！滷肉飯「整碗山崩」只要10元。（圖／翻攝自鬍鬚張官網）

▲鬍鬚張38年前價格曝光。（圖／翻攝自鬍鬚張官網）

網搜小組／綜合報導

餐飲連鎖店「鬍鬚張」靠著一碗滷肉飯擄獲許多饕客的心，但價格逐年飆漲，現在一碗要價39元。一名男網友到店內消費時，無意間發現牆上創辦人張炎泉、董事長張永昌1981年擺攤懷舊照，他仔細一看整個嚇壞，原來38年前滷肉飯只要10元，重點是一碗的份量超足，與現在相比根本差超多。

從這張1981年懷舊照片可見，創辦人張炎泉、董事長張永昌正在攤子內忙碌，不斷把飯填進碗裡，用最快的速度送給客人；而最上方牌子也清楚寫出價格，滷肉飯10元、青菜12元、貢丸湯12元、榨菜肉絲湯18元、金針排骨湯28元、豬腳蹄25元、豬腳肉25元，價格與現在相比差很大。

請繼續往下閱讀...

該名男網友在PTT表示，他3月在鬍鬚張吃晚餐時，在牆上發現了這一照片，他看著看著有了驚人的大發現，「是1981年一碗滷肉飯只要10塊錢嗎？是google發現1981年永和隨便一間3房都公寓只要60萬？錯！是照片裡手中那碗飯。」

▲▼鬍鬚張38年前價格曝光！滷肉飯「整碗山崩」只要10元。（圖／翻攝自鬍鬚張官網）

▲原PO看見這份量覺得嚇人。（圖／翻攝自鬍鬚張官網）

仔細放到照片可見，董事長張永昌從電鍋裡挖起的飯份量超多，超級大方沒有再開玩笑，不僅把碗裡塞爆，飯多到呈現山的形狀。原PO透露，這個飯打得實在太浮誇了，「我印象中只有阿嬤打的飯才會是這種形狀，一個碗裝兩碗飯不開玩笑。」

他還默默拍下現在「鬍鬚張」滷肉飯一碗的份量，再對比1981年那張照片，份量根本差超多，讓他感嘆說，「有沒有上一個世代不僅物價低，房子超便宜，連滷肉飯都可以吃比較多的八卦？小弟我悲憤。」

▲▼鬍鬚張38年前價格曝光！滷肉飯「整碗山崩」只要10元。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO曬出現在一碗滷肉飯樣貌，越看越感傷。（圖／翻攝自PTT）

相隔38年的驚人大發現，讓網友全感嘆留言，「只吃過一次鬍鬚張，根本吃不飽，飯怎麼可以這麼少」、「前兩天隨便點390元」、「鬍鬚張只吃過兩次，應該不會在第三次了」；但也有覺得38年前這價格也很嚇人，「原來鬍鬚張30年前的東西就比別人貴」、「10元算貴吧，聽說那時陽春麵才5元」。

雖然時代不一樣，物價漲了很正常，但有一派網友認為薪水並沒有跟著調升，「現在薪資與20年前一樣」、「現在一堆人領3萬以下」、「結果現在快40年過去了，永和房子要900、1500、3000萬」。

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4歲弟噎到掙扎「手指猛摳」師滑手機0反應　他最後慘死全班面前

關鍵字：鬍鬚張,滷肉飯,PTT

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