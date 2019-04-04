視察彰化火車站疏運狀況　林佳龍客串賣鐵路便當秒殺

記者唐詠絮／彰化報導

4天連續假期，國道1號、3號及5號部分路段4日上午便開始壅塞，交通部長林佳龍到台鐵彰化站訪視鐵路疏運情形，同時在現場叫賣鐵路便當，50個便當瞬間被搶光，還有小朋友說，「部長叔叔超帥」，讓林佳龍笑得合不攏嘴，也鼓勵民眾盡量搭乘公共運輸，若需要開車上國道，呼籲多用1968APP，掌握路況再上車。

▲交通部長林佳龍到台鐵彰化站視察清明連假鐵道運輸狀況，當起店員叫賣便當。（圖／記者唐詠絮翻攝）

為了慶祝兒童節，火車站除了準備便當之外，現場還準備了紀念幣、資料夾、尺送給前來購買便當的旅客。現場有80元的排骨便當與100元的雞腿便當，以及39元的自強號造型礦泉水，在林佳龍的客串販售下，旅客爭相排隊購買，讓林佳龍高興的合不攏嘴。

林佳龍說，這幾天連續假期，鼓勵大家多搭乘台鐵、高鐵與客運，實在沒辦法要開車上國道，交通部已實施分流制度，實施國道收費打7折，夜間免費，在7日收假日當天國道收費將延長到早上10點，同時加強在地交通疏運與指揮狀況，讓交通順暢不打結。

▲交通部長林佳龍呼籲民眾開車出門，要避開地雷路段。（圖／翻攝自臉書彰化踢爆網）

林佳龍說，台灣從北到南，國道大部分路段至今都順暢，但在國道3號新竹與台北之間、國道5號雪隧路段及國道1號台中到彰化之間，相對其他路段較容易發生塞車狀況，呼籲民眾要開車上路時務必避開地雷區，做一個聰明的用路人。

林佳龍在受訪中同時對於捷運綠線延伸彰化及彰化鐵路高架化等2項政策表示，這兩項都是核定計畫，交通部也已經徵詢過新任首長意見，目前已經在加速審議中。

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