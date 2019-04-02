創舉！侯友宜邀35位產學領袖齊聚　帶領「工商首都」衝經濟

▲侯友宜邀35位產學領袖召開首次「產業發展諮詢委員會議」，頒發聘書予東森得易購董事長王令麟。（圖／記者羅婉庭攝，下同）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜為搭建與產業間直接、暢通且可供多方意見交流的溝通互動平台，2日召開第1次「產業發展諮詢委員會議」，東森得易購董事長王令麟、遠東集團董事長徐旭東、南亞科技董事長吳嘉昭、板信商銀董事長劉炳輝皆為諮詢顧問。

侯友宜表示，自己出身基層，重視接地氣、實實在在做事。在推動產業發展、拚經濟的面向上，除了強調第一線行動治理，親赴現場瞭解業者狀況外，有鑑於新北市境內公司商業及工廠家數近30萬家，數量居全國之冠，是台灣的「工商首都」。

他強調，市府更應該善用既有龐大的產業能量乘勝追擊。過往市府已與轄內產業公協會密切交流合作，這次更進一步延伸到學校及新興產業領域，特別籌組「產業發展諮詢委員會」，邀集境內各工商協會、大型指標企業、學校及智慧製造、新商業、生醫樂齡等新興產業共35位產、學界代表。

侯友宜希望，除了透過多方集思廣益提供市政推展建言外，更重要的是與企業面對面瞭解產業需求與發展困境，即時統籌跨局處源提供行政協助，讓市府成為企業拚經濟最有力的好夥伴。

侯友宜上任後強調行動治理，重視第一線聽取產業意見接地氣，同時要求市府團隊立即、有效率的為企業解決痛點。

侯友宜期盼，藉由35位產、學界代表擔任委員，匯集境內產業豐沛量能，不定期召開會議提供產業政策建議，同時作為市府與產業間直接交流溝通的平台，他也會親自主持會議來協調各單位快速解決問題，用創新、彈性、靈活、即時應變的企業型施政模式，打造高效率的政府、第一名的投資環境。

經發局補充，侯友宜上任後全力推動招商一條龍服務，目前已服務54件投資案件，包含Google公司、德州儀器、世紀風電等均已完成投資障礙排除。

除了行動治理現地訪視，以及產業諮詢委員會直接交流的平台外，市府也將持續保持與企業間暢通的溝通管道，歡迎企業透過電話等多元方式反映投資經營問題，市府將秉持上下一體貫徹為產業服務的決心，透過單一窗口專案協助，帶領新北產業一同拼經濟。

▼「產業發展諮詢委員會議」顧問群。（圖／記者羅婉庭攝）