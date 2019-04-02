　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

創舉！侯友宜邀35位產學領袖齊聚　帶領「工商首都」衝經濟

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲侯友宜邀35位產學領袖召開首次「產業發展諮詢委員會議」，頒發聘書予東森得易購董事長王令麟。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜邀35位產學領袖召開首次「產業發展諮詢委員會議」，頒發聘書予東森得易購董事長王令麟。（圖／記者羅婉庭攝，下同）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜為搭建與產業間直接、暢通且可供多方意見交流的溝通互動平台，2日召開第1次「產業發展諮詢委員會議」，東森得易購董事長王令麟、遠東集團董事長徐旭東、南亞科技董事長吳嘉昭、板信商銀董事長劉炳輝皆為諮詢顧問。

侯友宜表示，自己出身基層，重視接地氣、實實在在做事。在推動產業發展、拚經濟的面向上，除了強調第一線行動治理，親赴現場瞭解業者狀況外，有鑑於新北市境內公司商業及工廠家數近30萬家，數量居全國之冠，是台灣的「工商首都」。

他強調，市府更應該善用既有龐大的產業能量乘勝追擊。過往市府已與轄內產業公協會密切交流合作，這次更進一步延伸到學校及新興產業領域，特別籌組「產業發展諮詢委員會」，邀集境內各工商協會、大型指標企業、學校及智慧製造、新商業、生醫樂齡等新興產業共35位產、學界代表。

侯友宜希望，除了透過多方集思廣益提供市政推展建言外，更重要的是與企業面對面瞭解產業需求與發展困境，即時統籌跨局處源提供行政協助，讓市府成為企業拚經濟最有力的好夥伴。

侯友宜上任後強調行動治理，重視第一線聽取產業意見接地氣，同時要求市府團隊立即、有效率的為企業解決痛點。

侯友宜期盼，藉由35位產、學界代表擔任委員，匯集境內產業豐沛量能，不定期召開會議提供產業政策建議，同時作為市府與產業間直接交流溝通的平台，他也會親自主持會議來協調各單位快速解決問題，用創新、彈性、靈活、即時應變的企業型施政模式，打造高效率的政府、第一名的投資環境。

經發局補充，侯友宜上任後全力推動招商一條龍服務，目前已服務54件投資案件，包含Google公司、德州儀器、世紀風電等均已完成投資障礙排除。

除了行動治理現地訪視，以及產業諮詢委員會直接交流的平台外，市府也將持續保持與企業間暢通的溝通管道，歡迎企業透過電話等多元方式反映投資經營問題，市府將秉持上下一體貫徹為產業服務的決心，透過單一窗口專案協助，帶領新北產業一同拼經濟。

▲侯友宜邀35位產學領袖召開首次「產業發展諮詢委員會議」，頒發聘書予東森得易購董事長王令麟。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜邀35位產學領袖召開首次「產業發展諮詢委員會議」，東森得易購董事長王令麟受獎。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜邀35位產學領袖召開首次「產業發展諮詢委員會議」，東森得易購董事長王令麟受獎。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜邀35位產學領袖召開首次「產業發展諮詢委員會議」，頒發聘書予東森得易購董事長王令麟。（圖／記者羅婉庭攝）

▼「產業發展諮詢委員會議」顧問群。（圖／記者羅婉庭攝）

▲「產業發展諮詢委員會議」顧問群。（圖／記者羅婉庭攝）

ET快訊
軟飯男當兒面前性侵癌妻　拒離婚還嗆「你媽壽命短快死了」
奧迪休旅停歪「左後輪出格」他拍照酸文被砲翻！網曝3原因
3GS一路用到6！最經典iPhone是哪支網激推「這一代」

關鍵字：侯友宜,王令麟,東森得易購

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

超越韓國瑜、柯文哲　他的網路聲量狂增32%躍升本週榜首！

影／不選2020？　韓國瑜：4年讓大家看見我履行對高雄諾言

台與美日關係最好時刻　蘇嘉全感謝FAPA貢獻：台灣沒有分裂本錢

韓國瑜訪陸賣水果遭批賣台　馬英九：哪這麼容易把台灣賣掉？

藍營徵召韓國瑜　吳敦義將會面朱立倫、王金平：先交換意見

互槓！王金平嗆「證明徵召的人必當選」　吳敦義：看民調就知道

陳建仁宣布不競選連任　侯友宜：明智決定！識時務者為俊傑

四度參選總統？ 宋楚瑜：親民黨有「入場券」但還要再考量

快訊／宋楚瑜當選親民黨主席選舉　順利10連任！

「芭樂之亂」運銷商說沒那麼慘：預期心理導致生產過剩

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

關關全英文尬聊Gail 　自我介紹「I am just a singer」

孟耿如憔悴現身　悲送最愛親弟最後一程

4/1起個人跨行轉帳手續費降價　轉500元以下每天1次免手續費

首次接生！新人消防員變產婆　閃電系女娃2分鐘車內順利產出

「芭樂之亂」運銷商說沒那麼慘：預期心理導致生產過剩

自閉症畫家監察院辦畫展　孫大川：不要讓他們被漏接

台商力拱「郭台銘＋韓國瑜」　力抗蔡賴配

保證芭樂價格回升　陳吉仲發豪語：不滿意可以趕我出去

芭樂價低被丟美濃大圳　吳芳銘反嗆：高雄市府變農糧署嗎？

柯文哲參加遶境　王世堅痛批跟媽祖尬場：神明會譴責他

國軍藝工隊首次參與總統府音樂會　將跟王彩樺凱道尬舞

對王金平交代？友人：韓國瑜絕不參加總統初選

立院三讀／飛安會轉型運安會！　主辦水陸空重大事故

海外僑胞寫信給川普力挺賴清德　網路連署支持選總統

「芭樂之亂」運銷商說沒那麼慘：預期心理導致生產過剩

猩猩竟是「工讀生」假扮…遊客怒智商受辱　動物園：愚人節活動

蘋果西打製造商財報出不來　大飲：將取消不動產買賣交易案

市場阿婆自訂收電費SOP　索百元不成掌摑女攤商…手機充電也要50元

鴻海在印度組裝iPhone X系列　彭博：數週內試產

許添財／殖利率曲線倒掛與景氣衰退關係探源

在地人才知道！台中隱藏版乾煎烙餅　必吃醃肉、燻雞口味

蘇澳鎮歡慶兒童節　可愛動物U型頸枕來相陪

陸客夾帶火腿腸闖關　繳不出20萬罰鍰選擇離境

打造飛行夢工場　桃園北門國小榮獲教學卓越「金桃獎」

藍眼小肉球6個月成喜感汪「清純→老油條」　爸嘆：回不去了

政治熱門新聞

快訊／假新聞風波惹議　NCC主..

只求吃飽=禽獸？蔡英文7年前也..

罵完禽獸又圍剿　黃昭順：人民會..

柯P愚人節發文　釣出學姊11字..

NCC主委詹婷怡請辭　友人：開..

搭檔郭台銘選總統　韓國瑜回應了

陳明通公開道歉　韓：這四個字實..

陳明通澄清　禽獸說非針對韓國瑜

王鴻薇、王育敏撞臉　化妝師認不..

正面舌戰20分鐘　陳致中慘敗韓..

陳明通跳級戰韓國瑜失利　王金平..

議員提「溫體豬屎」怒問陳明通：..

郭台銘選總統　吳敦義不考慮原因..

蘇煥智談參選　中生代該站出來

更多熱門

相關新聞

TVBS民調／六都市長就任百日鄭文燦奪冠、韓國瑜第三

六都直轄市長上任將近百日，TVBS調查六都市長施政滿意度，民調結果顯示，桃園市長鄭文燦奪冠，台南市長黃偉哲第二，高雄市長韓國瑜第三。

新北門牌惹議　侯友宜：虛心接受

王令麟誓言3年內東森房屋重返第2大

200店東力挺王令麟帶東森房屋重返榮耀　

王令麟：東森房屋要做個有溫度服務業

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

宅男勒斃學妹性侵棄屍　判無期逃死

麥當勞大薯限時7週買一送一！

動物園動物真的是工讀生　園方：愚人節

深海邪獸現身一口吞！1層樓高鯊魚剩頭

桃園超商提款機ATM找到了！慘剩空殼

巴士起火20死　乘客擠上層成焦屍

嫌女友像鄉下人想分手！他舉例完風向逆轉

小玉宣布分手！和笑笑「真的搬家了」

車頭燈伴娘新照流出　網友激推

聽到母子對話…葬儀社暖心：我幫你們　感動萬人

人妻三戰小王　清醒後聯手丈夫反擊

她私處突變緊…醫內診摸到健康步道的石頭

瑤瑤秘密交往「南韓綜藝咖」1年

嗆正宮「一天愛愛兩次」　小三：我翁家媳婦

忘了關遮罩！兜風貓擠成麻糬肥臉

更多

最夯影音

更多

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面