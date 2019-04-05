日客為紀念平成年代單車環島 「破風」卡路中暖警打氣助上路

▲員警為日籍單車環島客打氣。（圖／楊梅警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

來自沖繩的日籍背包客鶴見寬治在1989年出生恰巧為平成元年，因日本政府公布5月1日改元「令和」，便決定在一個月之內「平成時代」結束前，來台灣單車環島做為紀念，未料才在台第二天卻出師不利，在桃園市台一線單車就破風了，所幸經警方協助下打氣，讓他可以繼續完成環台行程，直呼台灣人很有人情味，為這趟旅程留下難忘的美好回憶。

清明連續假期首日，楊梅分局楊梅派出所警員蔡鋒霈在轄內車來車往的台一線，中山路與秀才路口實施號誌燈控管，發現有名單車騎士卡在路中不動，情況十分危險，蔡員見狀便主動上前關心，結果發現是來台環島的日籍背包客所騎單車破胎，遂予以協助解決。

▲日籍單車客感謝台灣警察的救助。（圖／楊梅警分局提供）



起初警方以中文和當事人溝通時，單車騎士頻頻搖頭表示聽不懂中文，身為日本動漫迷的蔡員對日文略知一二，便以淺顯日文詢問是否需要協助，男子表示自己的公路腳踏車不明原因漏風，沒辦法騎車，且人生地不熟，緊張之下分不清南北方向，人車卡在路中十分著急。

警方了解後便協助將男子人車帶返派出所，拿打氣筒協助男子將輪胎充飽氣，日籍背包客不斷向警方表達謝意且對於警方能以日文溝通，又熱心為民服務的行為讚賞不已。