釣客岸邊拋竿鉛錘變兇器　神準砸中渡輪男乘客「頭破血流縫3針」

▲林姓男子一家從旗津搭渡輪返回鼓山，卻在靠岸前被釣客拋竿砸傷頭部。（圖／翻攝爆料公社）



記者洪正達／高雄報導

在禁止垂釣的鼓山輪渡站周遭，仍有釣客無視禁令在岸邊釣魚，3月29日，林姓男子帶著全家剛要從旗津搭乘渡輪返回鼓山，在渡輪即將靠岸之際，忽然從天外飛來鉛錘不偏不倚的砸在他頭上，導致頭破血流送醫縫3針，家人當下原本想順著釣線尋找釣客，沒想到對方竟然將釣線減掉溜之大吉，林男一家隨後向警方報案，不過礙於岸邊沒有監視器，便到《爆料公社》貼文徵求行車紀錄器等相關影像。

▲林姓男子被鉛錘砸中後的傷口縫了3針。（圖／翻攝爆料公社）

鼓山分局新濱派出所獲報後，表示鉛錘上無法驗出指紋，且輪渡站監視器僅對準碼頭人車出入口，並無法拍到當時釣客拋竿的位置，目前已著手調閱沿路監視器中，林男的胞妹也為此上爆料公社貼文，希望當時路過的網友提供行車紀錄器早日找到這名釣客。

林女表示，當時哥哥一家在3月29日晚間8點40分左右搭乘渡輪，除了懷有8個月身孕的妻子外，還牽著2歲多的女兒，很難想像當時哥哥如果抱著女兒，後果恐怕難以想像，當時哥哥一家下船後，馬上到輪渡站外查看，在路邊滑手機的民眾曾說，有聽到2名釣客大喊一聲後就急急忙忙騎著機車離開。

最後在找人未果的情況下，只能先到醫院包紮後，再前往新濱派出所報案，林男也一併提供驗傷單及鉛錘讓警方調查，並希望市府相關單位能加強取締，以免讓憾事再度發生。

▲釣客拋竿後看見鉛錘砸傷人，急忙剪斷釣線後離去。（圖／翻攝爆料公社）