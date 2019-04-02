開車碰到這3種突發受傷狀況　意外險「鐵定」拒賠

▲民眾向產險公司購買人身意外傷害險的市占率超過10%。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

車險不會理賠無照駕駛所發生的車禍，而駕駛不小心因為車禍受傷想申請意外傷害險，安達產險提醒有3種狀況則會遭到拒賠。

從這一篇《撞凹了車頭想申請理賠 產險：保戶犯大忌不能給保險金呀！》的報導中，可以知道無照駕駛所導致的車禍，屬於車險的除外責任範圍內，也就是無法獲得理賠。那麼在意外傷害險理賠案件中，保戶常問哪些違規狀況會屬於無法給付意外傷害險理賠金的犯罪行為範圍內？安達產險則舉例3種「確實不會理賠」的狀況，提醒民眾切記要遵守交通規則避免發生理賠爭議。

1、酒駕：新近修改的《刑法》已將喝酒過量（酒駕）致不能駕駛而仍駕駛者，列入刑事處罰的範圍，所以如果違反亦屬犯罪，也屬於除外責任範圍，依保單條款無法理賠。

2、超速或者闖紅燈：如果被保險人（事故人）飲酒後駕車超速或闖紅燈，其吐氣或血液所含酒精成份超過道路交通法令規定標準者，不管意外傷害險的失能（殘廢）或身故皆為除外責任。

3、飆車：因涉及《刑法》第184條公共危險罪中的使舟車航空器發生往來危險罪，故在傷害險中因屬犯罪行為而為除外責任事故。

目前國人向產險公司購買意外傷害險的市占率超過10%，其中的美商安達產險是全球最大的上市產物保險公司，在台灣與東森保險代理人公司及多家銀保代等通路合作銷售該類保單，而東保的「安心保倍」及加值系列便是其主力商品之一。

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