　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

開車碰到這3種突發受傷狀況　意外險「鐵定」拒賠

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼民眾現在購買產險的人身意外傷害險的市占率超過10%頗高。（圖／記者李蕙璇攝）

▲民眾向產險公司購買人身意外傷害險的市占率超過10%。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

車險不會理賠無照駕駛所發生的車禍，而駕駛不小心因為車禍受傷想申請意外傷害險，安達產險提醒有3種狀況則會遭到拒賠。

從這一篇《撞凹了車頭想申請理賠　產險：保戶犯大忌不能給保險金呀！》的報導中，可以知道無照駕駛所導致的車禍，屬於車險的除外責任範圍內，也就是無法獲得理賠。那麼在意外傷害險理賠案件中，保戶常問哪些違規狀況會屬於無法給付意外傷害險理賠金的犯罪行為範圍內？安達產險則舉例3種「確實不會理賠」的狀況，提醒民眾切記要遵守交通規則避免發生理賠爭議。

1、酒駕：新近修改的《刑法》已將喝酒過量（酒駕）致不能駕駛而仍駕駛者，列入刑事處罰的範圍，所以如果違反亦屬犯罪，也屬於除外責任範圍，依保單條款無法理賠。

2、超速或者闖紅燈：如果被保險人（事故人）飲酒後駕車超速或闖紅燈，其吐氣或血液所含酒精成份超過道路交通法令規定標準者，不管意外傷害險的失能（殘廢）或身故皆為除外責任。

3、飆車：因涉及《刑法》第184條公共危險罪中的使舟車航空器發生往來危險罪，故在傷害險中因屬犯罪行為而為除外責任事故。

目前國人向產險公司購買意外傷害險的市占率超過10%，其中的美商安達產險是全球最大的上市產物保險公司，在台灣與東森保險代理人公司及多家銀保代等通路合作銷售該類保單，而東保的「安心保倍」及加值系列便是其主力商品之一。

延伸閱讀

►撞凹了車頭想申請理賠　產險：保戶犯大忌不能給保險金呀！

ET快訊
影／《復仇者4》再曝1分鐘預告　鋼鐵人、美國隊長世紀握手
蚊子咬一口「慘變壞死筋膜炎」！她腳爛成墨綠色恐截肢
朴有天前女友吸毒影片外流！炫耀有警察罩：我媽會處理

關鍵字：意外險,理賠,突發事故,受傷,失能,殘廢,身故,開車,鐵定,拒賠,酒駕,超速,闖紅燈,飆車,安達產險,東森保代

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

撞凹了車頭想申請理賠　產險：保戶犯大忌不能給保險金呀！

保險黃牛上門就縮了　業者寧受委曲高額理賠只為了排名勿倒數

22家壽險申訴率南山拿最低　三商美邦、國泰緊跟在後

失能險一家公司單月銷出破4萬張　搶購效應持續發酵中

買醫療險3撇步　蟬連7年冠軍業務員這樣做贏得客戶口碑

一群法律專家打臉壽險公司　應給殘廢金卻拿兼差當理由拒賠

年輕人擔心「沒人顧」買醫療險逾6成　卻低估意外死亡險　

一字排開都是「失能險」要保書　案件暴增5原因

因為「它」全台通路大塞車　送件排隊助理核保趕工到深夜

遺產E劇場／老爹糊塗保單漏寫這個名字　1千萬得申報遺產稅

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

孟耿如憔悴現身　悲送最愛親弟最後一程

4/1起個人跨行轉帳手續費降價　轉500元以下每天1次免手續費

關關全英文尬聊Gail 　自我介紹「I am just a singer」

遠雄人壽遭國稅局罰款2.83億　晚間發重訊要求復查撤銷處分

開車碰到這3種突發受傷狀況　意外險「鐵定」拒賠

中華電信用戶有福了　班機延誤選明台產險可速賠免任何文件

撞凹了車頭想申請理賠　產險：保戶犯大忌不能給保險金呀！

4大壽險今調降宣告利率　4%高利保單絕跡！

快訊／國道小客車遭2輛大貨車夾擊　「轉90度壓扁」2人命危

幫訂便當卻被嫌棄！OL寫紙條怒嗆「吵的吃大便」　網：這種人超多

殺人卻怕痛！罪犯要求「毒氣」執行死刑　美最高法院駁回

馬哈迪：中國成為「沒人敢看不起的強國」 已超越馬來西亞

「高級版賓士」GLS預告紐約車展發表！奢華休旅要價600萬↑

取材丹麥史上最難堪醜聞！《懸案》不到最後一秒猜不透隱藏動機

SBL／林韋翰生涯首度大三元　蛻變爆發只為總冠軍

簡嫚書俏臉慘被1歲女當「屁墊」　眼神死＋額頭爆青筋照吸萬人點讚

滿車玩偶加碼送！　台南市燈會帶來溫暖與歡樂

遠雄人壽遭國稅局罰款2.83億　晚間發重訊要求復查撤銷處分

保險熱門新聞

撞凹車頭想賠　產險：犯大忌難給

4大壽險今調降宣告利率　4%高..

壽險業申訴率比低　南山拿第一

中華電信用戶有福了　班機延誤險..

開車3狀況　意外險「鐵定」拒賠

一張表搞懂失能險與長照險！　挑..

業務員說2點　不該買還本型保單

壽險業2018年申訴排行榜出爐

吳欣盈爆確定離婚　現身Lami..

失能險搶購潮　遠雄元大台灣人壽..

一張表懂失能險保證給付15年　..

郵局熱賣7年的保單　增額還本　

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

保險黃牛上門　業者就縮了

更多熱門

相關新聞

中華電信用戶有福了　班機延誤險可速賠

明台產險今天宣布，針對使用中華電信保戶遇到班機延誤、且開啟國際漫遊功能，便可以更迅速的免提供任何證明文件，其保險金即可自動入帳。

撞凹車頭想賠　產險：犯大忌難給

2020年歐洲新車將標配限速系統

吳景欽／累犯加重違憲，那酒駕呢

加強12處速度管理　警祭出雷射槍待命

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

宅男勒斃學妹性侵棄屍　判無期逃死

麥當勞大薯限時7週買一送一！

畫面曝光！　內湖男嬰疑被保母悶死

動物園動物真的是工讀生　園方：愚人節

深海邪獸現身一口吞！1層樓高鯊魚剩頭

桃園超商提款機ATM找到了！慘剩空殼

小7獨家MARVEL復仇者聯盟集點來了

小玉宣布分手！和笑笑「真的搬家了」

嫌女友像鄉下人想分手！他舉例完風向逆轉

巴士起火20死　乘客擠上層成焦屍

她大坨蓄髮一剪變「全麥吐司切片」

軟飯男性侵癌妻　嗆兒：你媽快死了

車頭燈伴娘新照流出　網友激推

聽到母子對話…葬儀社暖心：我幫你們　感動萬人

國小女當眾被霸凌！媽媽復仇被3萬人讚爆

更多

最夯影音

更多

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面