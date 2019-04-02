政院擬520前開放50漁港釣魚　40萬漁民怒了…全國漁會轟不像話

▲全國漁會認為，政府開放50漁港供釣客使用，完全是不顧全台40萬餘漁民作業安全。（圖／記者郭世賢攝）

記者許展溢／台北報導

部分釣客在公共政策網路參與平台聯署，主張「漁港是相對安全的釣魚場所，垂釣有理，在漁港釣魚為基本人權」，要求所有漁港全面開放。政府也預計5月20日前開放至少50處。中華民國全國漁會今（2日）不滿痛批不像話，此舉明顯只滿足釣客要求，不顧全台40萬餘漁民作業安全，絕對反對到底。

行政院政務委員張景森3月20日接見釣友陳情時指示漁業署及交通部2個月內劃定50個可供釣漁區域，全國漁會火大表示，但該政策宣示並無說明選擇開放的標準，也未曾跟地方漁會諮詢，明顯只滿足釣客要求，卻不顧全台40萬餘漁民的基本作業安全需求。

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全國漁會說明，漁港是我國漁船作業場所，根據漁港法第3條明定漁港無論公共或基本設施，是供漁船出入、停泊、安全維護、管理、供漁獲物拍賣、網具整補、漁民休憩等「非營利目的」。漁會強調，漁港專業設施是供漁民使用，並非是以滿足釣客進行釣魚之釣港。

▲全國漁會指出，釣客脫序行為嚴重影響漁民作業安全，加上漁港也是漁民作業範圍。（圖／記者郭世賢攝）

全國漁會表示，漁業署曾在95年修正漁港法開放18處漁港港內指定區域開放民眾垂釣後，鬧出一連串問題，包括港區髒亂、破壞漁港港燈及碼頭設施、航道拋竿釣魚影響漁船進出航行安全及私登漁船偷竊財物等情事，甚至多次與漁民發生流血衝突，更沒人管理釣客脫序行為。

全國漁會指出，釣客脫序行為已嚴重影響漁民作業安全，加上漁港也是漁民作業範圍，政府必須提供漁民一個安全而足夠的作業空間，昨（1日）召開會員代表大會中，全台40萬餘漁民選出的86位漁業代表做成決議，堅決反對政府隨意開放漁港供釣客釣魚。

全國漁會最後向《ETtoday新聞雲》強調，不是說都不能開放，也不會去反對政府要推動休閒漁業等，只是要有配套措施，不能選在會影響漁民作業的漁港，加上這50個區域要選在哪也沒說清楚，真的太不像話。對於全國漁會反彈，漁業署署長黃鴻燕、副署長林國平都表示在開會，截至目前仍無法取得回應。