士林轎車迴轉不慎撞廂車　廂車側翻倒路中駕駛車內爬出

▲紅色廂型車遭撞後側翻倒在路中，被警方吊起放在路邊，車窗玻璃都因翻覆而破裂。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／台北報導

台北市士林區中正路212巷巷口，2日晚間10時許發生轎車擦撞廂型車後翻覆的意外。據了解，20歲的莊姓女子駕駛的綠色轎車當時行經該路段時在路口迴轉，不慎與對向44歲李姓男子所駕駛的廂型車發生擦撞，廂型車側翻倒地，路過民眾見到紛紛打電話報警，所幸警消到場後2台車上的人都並無大礙，雙方也並無酒駕，而肇事責任還正在釐清。

警方表示，事故發生後，警方接獲民眾報案，與消防人員一同趕抵事故現場，員警只見紅色廂型車側翻橫躺路中央，而肇事的莊女也緊張的向處理事故的員警表示，轉彎當下並沒有注意到廂型車接近，才會釀成擦撞意外。而被撞的李男則是手臂擦傷，經過救護人員簡單包紮後並無大礙。

警方推測，廂型車翻車的原因，可能是廂型車的底盤較高，遭到莊女擦撞後才會不慎翻覆。警方對雙方駕駛進行酒測，確認雙方並無酒駕情事，目前正在調閱周邊監視器畫面，並對雙方製作筆錄，要進一步釐清雙方肇事責任。

▲遭撞的李姓男子手臂擦傷，經過救護人員簡易包紮後並無大礙。（圖／記者趙永博攝）



▲綠色轎車擦撞後停放路邊，右側車燈有些許毀損，車頭的車牌也掉落。（圖／記者趙永博攝）