▲ 侯友宜訪深坑老街，推動在地老分駐所成多元遊客中心。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市深坑老街上的深坑分駐所舊址，原先是新北市警察局深坑分駐所及戶政事務所的深坑區所，2018年新式共構大樓完工後，深坑區公所預計在舊址設置遊客服務中心。新北市長侯友宜4日特地前往訪視，同時要求公所加速辦理，讓遊客能有多元的休憩活動場所。



侯友宜表示，深坑老街是國際知名的景點，且交通便利，觀光景點資源豐富，許多國際觀光客抵台後，在北台灣必訪的景點就是深坑老街，不僅可以吃美食，還可以在老街拍照打卡，周邊許多登山步道也是許多登山客假日踏青的首選，區公所應該加速完成老街遊客中心服務更多遊客。

深坑分駐所舊址建物分為前後兩棟，後棟從日治時期興建至今已有80餘年歷史，前棟建築則1982年興建，目前將視前棟建物的耐震評估結果，規劃遊客中心的空間運用。侯友宜在聽取簡報後，要求公所盡快完成耐震評估。



位於老街內的深坑分駐所於2018年11月搬遷，新式的大樓是分駐所、戶政事務所以及市民活動中心共構的建物，聯合辦公大樓1樓至3樓由深坑分駐所使用、4樓由新店戶政事務所深坑區所使用，5樓及6樓規劃作為市民活動中心。



深坑區公所表示，舊的深坑分駐所位在老街的精華地段，未來打造成遊客中心後，不僅可以提供遊客多元的休憩場所，也可以成為老街的歷史文物介紹據點。在結束老街行程後，侯友宜也步行前往新的深坑分駐所，為了假日依舊堅守崗位的警察加油打氣。