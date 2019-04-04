奉玄天上帝旨意連8年做公益　花蓮玄濟宮百份物資捐弱勢

▲▼玄濟宮在玄天上帝壽誕前夕，將一百份民生物資透過花蓮市公所社福資源整合平台分送給弱勢家庭。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市玄濟宮3日在玄天上帝壽誕前夕，將一百份民生物資透過花蓮市公所社福資源整合平台分送給弱勢家庭。這是玄濟宮連續8年將物資捐贈給需要協助的家庭，讓弱勢族群感受到社會的溫暖與愛心。



玄濟宮每年農曆3月的玄天上帝誕辰，以及農曆10月的平安宴均會捐贈物資給花蓮市公所。市長魏嘉賢3日下午持香雙手合十向玄天上帝參禮，請求庇佑花蓮之外，也致贈感謝狀給李福順宮主，感謝其對弱勢家庭的關切。



魏嘉賢說，玄濟宮持續8年捐贈民生物資，未曾中斷，令人感動，這一百份物資將會做整合分配轉贈給市公所農觀課草花班弱勢家庭、資源回收個體戶，以及市公所社福公益平台統籌規劃的急難申請戶及轄內弱勢需求家庭。

▲花蓮市長魏嘉賢致贈感謝狀。



花蓮市公所接受各方善心物資捐贈，透過資源整合平台，將物資有效並妥適分配給市區弱勢族群，也多次舉辦大型物資轉贈活動，將包括低收、中低收、特境、馬上關懷、近貧等家庭納入市公所社福關懷體系。魏嘉賢表示，市公所非常樂於成為社會公益的平台，歡迎善心人士、企業社團等洽詢花蓮市公所社勞課。



玄濟宮主李福順說，該宮受到玄天上帝旨示及信徒支持下，每年在玄天上帝壽誕及平安宴這兩個時段均會捐贈民生物資，提供的物資有沙拉油、肥皂、衛生紙及洗衣精等，均為民生必需品，希望能貼近弱勢家庭的需求，而且透過花蓮市公所公益平台的管道，能迅速將物資送給需要的家庭，給予最適切的幫助。