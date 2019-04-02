窮父盲腸炎拒開刀…淚「有工作才有薪」！暖醫塞5千鈔：你家3孩要吃飯

▲醫師江文莒在雲林急診的最後一個夜班，發生了一件插曲故事。（圖／記者張一中攝，示意圖，與本文當事人無關）

生活中心／綜合報導

「當我擁有愈多時，我願意給的竟然愈少……」那是在雲林急診的最後一個夜班，一位溫姓病患晚上9點多因為盲腸炎到台大雲林分院求診，他發燒、嘔吐，右下腹明顯的壓痛，值班的江文莒醫師當下認為必須立即動刀手術、住院觀察，然而溫先生卻不肯開刀，「反正我也是爛命一條！」江文莒在同事的提醒下，恍然大悟：「想不到雲林真的有這麼窮的病人，在台北從來不會遇到。」

回顧事發經過，根據當時溫先生抽血的結果，數字顯示白血球上升、發炎指數升高，然而溫先生與妻子都不願開刀住院，讓江文莒感到又氣又急，也不了解為什麼會有這麼龜毛的病人，他甚至還跟溫先生說，「你們可以轉院，只要簽自動出院文件就好了，但有事我不負責。」溫太太甚至想帶藥回家吃就好。

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沒想到溫先生淡淡回了一句，「簽就簽，反正我爛命一條！」溫太太才低下頭解釋，不是他們不想治療或住院，只是家裡一點錢都沒有，先生做捆工，有做才有錢，家中3個小孩才有飯吃。聽了溫太太的解釋，江文莒突然感到抱歉，卻也愛莫能助，「我找外科醫師下來看看，錢的事明天一早我會照會社工室來協助你們。」先讓溫先生打抗生素熬過一夜。

▲醫師有專業的醫學判斷協助病患治療。（圖／達志影像，示意圖）

隔天的晨間會議上，江文莒向同事蘇醫師抱怨此事：「想不到雲林真有這麼窮的病人，在台北從來不會遇到……」蘇醫師聽了駁斥，「我們可以讓病人因病而死，卻不能讓病人因貧而死」、「你應該先讓他去開刀，錢的事再想辦法，大不了就幫他出嘛！」

「我怎麼沒有想到？」聽了同事的建言，江文莒聽了感到一陣暈眩，同時驚覺自己「擁有的越多，願意付出的卻越少」，他想起多年前一個晚上，同事提議認養貧童，當時薪水不到現在的一半，他還立刻答應；更早的時候，他還必須依靠公費過活，更捐出一個月的家教費、在補習街挨家挨戶募款，「而現在，『付出』這樣的想法竟已不自覺地被排除在我行為反應的選項之外！」

對於江文莒而言，幾千塊對於現在的自己不過是節慶一場吃飯錢，然而對於溫先生來說，卻是一家人命之所繫。

▲江文莒走進病房，立刻幫助溫先生。（圖／記者姜國輝攝，示意圖，與本文當事人無關）

江文莒立刻走到病房，偷偷塞了5000元到溫先生手中，溫太太在一旁不斷的說不要、不好啦，但江文莒只是默默將溫先生的手握成拳頭，要他收下這筆「心意比實際價值更重要」的5000元，「沒關係啦，急診加住院要幾千塊，你開完刀還要一個星期不能工作。3個小孩總要呷飯啊！」

溫太太在一旁幾乎快哭了，溫先生說：「醫師，我們雖不認識，可是，謝謝你對我們這麼好。我之後工作有錢，再慢慢還你。」江文莒則說，「沒關係，互相幫助而已。我要下班了，你還是要好好休養，不要急著出院，之後的復原才不會受影響。」

不久後，江文莒醫師被調離雲林，他將這段經歷寫成〈在雲林難忘的一夜〉一文，被同事轉貼至網路上，廣為流傳。臉書粉絲頁「不一樣的老子」最近也分享這篇文章，引起至少6400人按讚分享。

溫先生曾回到醫院不斷向江文莒醫師道謝，還說自己不太會講話，但心中對「恩人」充滿無限的感激。江文莒則說，20年前決定從醫時，曾發誓要為病人服務，卻發現自己失去了這股熱情，只是為病工作，卻少了對人的關懷，都是溫先生及同事的提醒，重新點醒了他的善念。