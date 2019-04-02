「聞到爸爸抽蝸牛的菸味身體輕飄飄變天使」社工驚覺童陷毒害

▲家扶基金會王慧芳使用多元媒材發掘兒童深陷毒品環境，更因此破獲大宗製毒及販毒集團，獲「服務績優類」獎項。（圖／家扶基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

「聞到爸爸抽蝸牛的菸味後，自己就會變成小天使一樣，感覺身體輕飄飄會往上飛…從原本討厭但現在卻喜歡這個味道…」。家扶基金會社工王慧芳過去曾在訪視家庭中透過孩子畫出的特殊圖像，發現個案疑似身陷毒品環境，更因此助警方順利破獲販毒集團，而今(4/2)也在衛生福利部「108年社會工作專業人員頒獎典禮」獲頒「服務績優類」獎項。

▲ 獲「服務績優類」的王慧芳，於家扶基金會，定期訪視並關心服務家庭，成功杜絕多名兒少續遭毒害。

獲獎的王慧芳過去定期訪視並關心服務家庭，運用媒材使孩子畫出「小天使」「蝸牛」的特殊圖像，進一步會談發現疑似身陷毒品環境，通報並緊急安置後更檢測出二級毒品陽性反應，成功杜絕孩子續遭毒害。也曾在追蹤返家生活的孩子，眼神渙散及家長異狀促使她必須有一步行動，在通報並透過協力的警政單位，竟順利破獲大宗製毒及販毒集團。王慧芳認為：「保持敏銳及敏感度，才能覺察兒少面臨的困境；沒有自我保護能力的孩子權益更不容忽視，需要大人用正確的方式照顧與教養，孩子的未來可能就會不一樣。」

▲家扶基金會致力於貧困兒少扶助及受虐兒少保護工作推動，此次共有20名社工獲衛福部「108年社會工作專業人員」表揚。

衛生福利部舉辦「108年社會工作專業人員頒獎典禮」，表達對社工人員的肯定及感謝，而家扶基金會在全國1,518名同工中，共有20位社工獲頒此殊榮，其中「資深敬業類」10位得獎者，皆在崗位服務超過20年，而「服務績優類」10位獎項得獎者，更在第一線具卓越工作表現。社會工作是一份用生命影響生命的志業，社工為孩子與家庭努力之餘，盼大眾也能不吝給予鼓勵。