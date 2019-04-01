Superdry、TOUGH巡迴送愛！4月起5場時尚義賣北中南全走透

▲▼包豪氏集團4月起，舉辦5場時尚義賣北中南全台走透透。（圖／品牌提供）

生活中心／綜合報導

你的每一筆消費，其實都影響著社會的未來！社會上有許多弱勢族群亟待外界協助與關懷，包豪氏集團今年第三度舉辦全台公益巡迴活動，將旗下深受大眾喜愛的潮流品牌Superdry、TOUGH、Salad等，透過義賣將善款捐助全台各地需要幫助的弱勢團體，從4/4起自桃園台茂購物中心開跑，至6/16日止，預計共計舉行5場。

今年已是集團連續第三年舉辦「bauhaus全台公益巡迴活動」，bauhaus集團會捐贈品牌商品給各受贈單位進行義賣，民眾除了可以用非常優惠的價格買到品牌商品，購買商品的金額亦全數捐予各受贈單位，希望大家一點點力量累積成大大的助力，一起幫助弱勢團體。

包豪氏集團旗下擁有眾多流行服飾品牌，深受年輕族群喜愛，今年重新審思規劃企業文化，期待帶給消費者耳目一新的時尚選擇，同時發揮企業社會責任精神，善盡自己的心力、資源給更多需要協助的弱勢團體。往年bauhaus會捐款、送禮傳愛到一些公益單位，但集團期盼自身擁有的資源與力量能協助更多更廣的弱勢群體，遂於2017年開始舉辦「bauhaus全台公益巡迴活動」，今年從桃園台茂一路到高雄義大，為期近3個月共5場的活動，邀請民眾一起買時尚、送愛心。

Bauhaus集團全台公益巡迴時間及地點：

4/4(五)-4/7(日) 桃園台茂購物中心

受贈單位：財團法人心路基金會桃園分會

5/3(五)-5/5(日) 高雄漢神巨蛋購物廣場

受贈單位：財團法人高雄市私立慈暉關懷學園

5/10(五)-5/12(日) 中壢大江國際購物中心

受贈單位：真善美社會福利基金會

5/17(五)-5/19(日) 台南南紡購物中心

受贈單位：財團法人台南市私立天主教瑞復益智中心

6/14(五)-6/16(日) 高雄義大世界購物廣場

受贈單位：社團法人台灣愛希望兒童關懷發展協會