穿小制服騎小警車！奶娃當交警考車照　萌翻了

▲小朋友穿上特製的縮小版制服、頭戴專用安全帽，騎著迷你電動警車，非常可愛。（圖／新竹市警局提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市警察局為響應市府營造幸福兒童城市政策，與新竹家扶中心合作企劃，於4月4日兒童節當天舉辦「風城小警察體驗營」，也致贈該中心2輛腳踏車，讓更多孩童開心成長，留下快樂的記憶。本次活動人員中，溫暖女警許惠筑從小受家扶中心協助，希望藉著此次機會回饋累積多年的感謝，又因其從小經歷，與孩童們有共通話題，備受孩童喜愛。

警員許惠筑目前在新竹市警察局第二分局東門派出所服務，許惠筑從小家境貧困，成長過程時常受家扶中心協助，讓家裡最困難的經濟狀況得以紓緩，也讓她從小希望成為一名能藉由自己所學習到的知識及專長，伸張正義，保護弱勢的警察。

▲警員許惠筑成長過程時常受家扶中心協助，也讓她從小立志成為一名警察。



許惠筑表示，「成為警察，一來可以減輕家中負擔，更能夠付出自己的一份力量來照顧、保護身邊重要的人，幫助需要的人，用自己的方式回饋社會。」

新竹市警察局表示，希望藉由小警察體驗營活動，融入交通、報案及反詐騙觀念，讓孩童能了解、感受警察維護治安、打擊犯罪的用心，藉以讓孩童更加注意自身安全，更期望以淺顯易懂的活動宣傳，從小建立及培養小朋友們正確的法治觀念。

新竹市警察局臉書小編指出，他想讓小朋友了解警察不只開單、抓壞人，也能陪伴他們，希望透過此次體驗營讓孩子知道有需要時能找警察，不要害怕警察，「這是我們警方的軟實力」。也再次深化新竹市「兒童城市幸福家園」特色，讓幸福跟希望持續傳遞下去。