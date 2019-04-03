小五童畫功了得　連波麗士葛格都想挖角

▲交通隊警務佐黃竹青認為，劉定澤的作品帶著的「懶人包」概念，文字結合圖案是這個資訊爆發時代最欠缺的，適合用用在網路圖表跟簡報上。（圖／新竹市警局提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

一名五年級的帥氣劉姓男孩原本在課堂上課，突然被老師叫到課堂外面，被新竹市警察局交通隊的三位警員衝上，贈送一款背包，原本帶著擔心的他，頓時笑地合不攏嘴，原來這位劉姓男孩參加新竹市交通安全繪畫比賽所畫的圖，不只得獎，圖中的一些有趣「懶人包」，被官方相中，製做成闖關用的橡皮圖章以及包包。

新竹市警察局交通隊，長期以來在交通領域深耕，常常在校園中都能見與外縣市不同的宣導方式，除了到校宣導交通觀念外，還結合了交通繪畫比賽得獎作品跟臉書即時留言的概念，讓大部分無法接觸網路即時資訊的孩子，都能藉由警務佐黃竹青特別安排的校園巡迴展覽寫下留言版互動，讓學校主任教師們敬佩不已。

小男孩劉定澤的作品，其實構圖簡易明瞭，甚至可以斷定他非常用心在這次比賽上，找齊現代人最欠缺的「防禦駕駛」觀念的資料，搭配簡單明瞭的圖示，是這次被青睞最大的主因。雖然他這次的參賽作品經專業評審評定為佳作，但獨具慧眼的承辦人發現到，他的作品中帶著非常豐富的「懶人包」概念，文字結合圖案是這個資訊爆發時代最欠缺的，而且適合用在大人們常用的網路圖表跟簡報上，警務佐黃竹青更是說：「他的作品值得讓我們一看再看，作成徽章、反光背包也非常適合，不如把他挖角來當警察好了。」

交通隊隊長陳俊誠也表示，這幾年來，他們都會陸續將學童的作品送上舞台，繼續辦理校園巡迴展覽，而且會將畫作變成墊板、貼紙、徽章、印章及書包等，讓學童們能夠繼續大展長才，也能讓正確的交通觀念繼續深植人心，守護大家交通安全。