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獨家直擊！細腰長腿妹躲電擊棒　「男女混3打」街頭LIVE　

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▲獨家直擊！細腰長腿妹躲電擊棒　「男女混和3打」街頭LIVE。（圖／記者黃孟珍攝）

▲新竹市鬧區發生1男2女在街頭大打出手的混戰場面，3人在街頭上演出追逐戰。（圖／記者黃孟珍攝，下同）

記者陳凱力、黃孟珍／新竹報導

新竹市鬧區中午發生1男2女在街頭大打出手的混戰場面，其中1男當街掏出電擊棒攻擊對方的女性友人，結果3人在街頭上演出追逐戰，引來路旁民眾觀戰，甚至報警處理。南門所派出4警前去制止，只是鬧事男子見警到場仍不聽警方制止追逐互鬥，最後警方終於將滋事男子制伏，帶回派出所依妨害公務及社維法法辦！

據目擊者表示，灰色上衣男子與1男性友人、2女性友人從22日開始在頭份飲酒作樂直到今日，由於灰衣男不滿2女未經他同意就偷用他的手機盜刷遊戲點數，在車上即開始起了口角。灰衣男的蘋果手機也因此鎖住，4人在新竹市林森路與西大路的手機行尋求解鎖，但灰衣男與2女一路越吵越兇，灰衣男甚至拿出車上備用的手電筒電擊棒電擊2女，2女被電得唉唉叫也著手反擊。

據了解，灰衣男與其他3人一路從頭份到新竹連玩2日共花了18萬元，他對於自己花錢玩樂表示無所謂，但2女未經他同意就偷他的手機盜刷讓他非常憤怒，加上2女的態度才讓他失控。

開車的藍背心男將車輛停在路邊，其他3人則在街頭上演「男女混和3打」，路人看苗頭不對趕緊報警求助，警方到達現場後，灰衣男還是火氣旺盛，不聽勸阻，轄區派出所共出動4名男警最後才將灰衣男制伏帶回派出所。新竹市警方表示，4人的身分仍待確認，不過滋事的灰衣男將依妨害公務及社維法法辦。

▲獨家直擊！細腰長腿妹躲電擊棒　「男女混和3打」街頭LIVE。（圖／記者黃孟珍攝）

▲灰衣男直到警方抵達現場仍氣憤異常，四名員警費了一番工夫才將他制伏帶回。

▲獨家直擊！細腰長腿妹躲電擊棒　「男女混和3打」街頭LIVE。（圖／記者黃孟珍攝）

▲獨家直擊！細腰長腿妹躲電擊棒　「男女混和3打」街頭LIVE。（圖／記者黃孟珍攝）

▲由左至右依序為滋事灰衣男、司機背心男、女性友人、細腰長腿妹。

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關鍵字：鬧事,長腿妹,街頭混戰,新竹市警局

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