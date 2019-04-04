共機飛越台海中線空軍急升空攔截　蔡英文嘉義慰勉官兵

▲▼蔡英文總統慰勉四聯隊，與官兵大合照並致贈加菜金。（圖／軍聞社提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



日前中共解放軍戰機飛越台海中線，水上空軍基地「空軍第四戰術戰鬥機聯隊」優秀飛行員及戰機第一時間升空攔截，進一步阻嚇大陸挑釁我方作為，總統蔡英文4日由國家安全會議秘書長李大維、副秘書長陳文政、國防部長嚴德發及參謀總長李喜明陪同南下嘉義視導致意，並致贈加菜金，感謝他們守護天空。

蔡英文抵達後，首先聽取行程簡報及日前攔截共機任務說明，隨後前往五號棚廠，慰勉空軍第四聯隊之空、技勤人員，並在聯隊長顏有賢引導下，登上F-16V座艙，聽取座艙設備簡介並與現場官兵合影。總統也親頒加菜金慰勉國軍辛勞。

蔡英文表示，選擇清明連假第一天來到這裡，有賴官兵弟兄輪值留守、善盡職責，全體國民才能安心放假，在此，她代表國人表達感謝大家守護國家的天空。更進一步提到，幾天前，解放軍飛越台灣海峽中線，有賴第四聯隊優秀的飛行員第一時間升空攔截，除了表達對第四聯隊的嘉許外，對於解放軍蓄意越過中線的挑釁，她要求國軍必須在第一時間強勢驅離。

蔡英文指出，解放軍近來多次的挑釁，無論從空中，還是海上，甚至於在網路上，不僅意圖改變台海現狀，更嚴重影響到區域的安全穩定。為了捍衛中華民國主權，守護民主自由價值，以及維持區域和平，國軍的角色和任務將會更加重要，我們一定要有防衛固守的充分準備，達成重重嚇阻。

對於在場的國軍弟兄姐妹所展現的信心，告訴全國人民，只要有他們，台灣的領空就可以安全無虞。作為總統，她一定會和大家奮鬥到底，讓全世界的人都知道，國土主權，寸土不讓，民主自由，堅守不退。

最後，總統也期勉官兵弟兄持續在工作崗位上，戮力精進自己的專業技能，成為每一位同袍，不可或缺的好夥伴，她會和他們一起保衛國家，並帶領第四聯隊，讓未來世代的空軍從現在開始起飛。