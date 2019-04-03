兒少保護一起來　台南婦幼隊新南國小熱情宣導

▲台南市警婦幼隊，受邀在安平區新南國小，參與該校園遊會設攤，並進行「婦幼人身安全暨兒少保護」宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市警婦幼隊，受邀於4月3日上午8時30分許，在安平區新南國小，參與該校園遊會設攤，並進行「婦幼人身安全暨兒少保護」宣導活動，期望能藉著本次活動，傳達正確自我保護的觀念，讓學生遠離危害，並懂得主動尋求協助，活動現場吸引了孩童及家長們數百人共襄盛舉，一同參與加入兒少保護的行列。

針對這次闖關活動，市警婦幼隊與志工爸爸、媽媽們，特別準備了深受小朋友們喜愛的迷你扭蛋機遊戲，精心設計有關兒少保護相關問題，只要答對問題便可玩遊戲、選獎品，吸引不少小朋友前來挑戰，反映相當熱烈，並寓教於樂地向前來參與活動的大、小朋友們，傳達有關性侵害、性騷擾、家庭暴力防治及兒少保護議題等人身安全保護觀念，教導小朋友們如何保護自己，免於受到他人不法之侵害。

無論男孩或是女孩都可能成為性侵害或兒虐案件下的被害者，婦幼警察隊希望能利用機會至各國中、小實施人身安全宣導，以強化民眾對於兒少保護危機觀念的建立及友善通報的重視，避免學童受到任何侵害，一般民眾如有知悉或目睹疑似兒虐或家暴之案件，可以多加留意，並撥打報案電話110或全國保護專線113，由警政或社政單位即時前往處理，期望能藉此發掘社區內潛在的高風險家庭，多一份心力，少一份危害，共同預防憾事再次發生。

４月4日就是兒童節了，婦幼警察隊與犯罪預防宣導團，將在4日兒童節當日，於遠百台南分公司5樓進行「兒少保護暨小小警察體驗活動」，教導小朋友們如何保護自己，避免受到他人不法侵害，並廣泛向民眾宣導並傳達「兒少保護 人人有責」的觀念，讓每位兒童都可以在安全友善的環境下快樂長大。