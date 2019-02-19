婦幼隊宣導不停歇　守護孩子安全不能等

▲台南市警婦幼警察隊，受邀至南區新興國中及永康區大橋國小，向同學們進行有關婦幼安全及預防犯罪宣導，讓學生了解應如何遠離危險環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警婦幼警察隊，於2月18、19日連續2天，分別受邀至南區新興國中及永康區大橋國小，向同學們進行有關性侵害、性騷擾防治、兒少保護、兒少性剝削及毒品防制宣導等犯罪預防教育，及建立「婦幼人身安全」相關議題，教導2校師生約2千餘人了解應如何遠離危險環境。

婦幼警察隊指出，教導學生如遭遇危害時，應如何保護自己及適時對外求援，從小建構學童們自我保護的正確觀念，希望達到事前預防的宣導效果。

宣導活動由台南市婦幼警察隊代理隊長杜淑錚開場，向全場師生介紹「阿仁局長室」及該隊臉書粉絲專頁，同學們如有疑問需要反映，隨時都可以透過網路平台跟我們保持密切聯繫，警方永遠和孩子們站在同一陣線上。

接著，由杜代理隊長致贈學校「台南ㄟ警察」一書，讓社會大眾更瞭解我們各個警察單位平日工作內容與樣貌，為了實現「安全大台南」之願景，警察永遠站在第一線守護著，是我們責無旁貸的責任。

警方宣導教官為小朋友們宣導「婦幼人身安全」，教導學童們正確保護自己的觀念，對於自己身體的隱私處不可隨意讓他人碰觸，要做自己身體的好主人，並強調人與人之間相處需尊重對方主觀感受。透過淺顯易懂的言語表達及生動有趣的肢體動作，不僅吸引小朋友們注意，無形中更加深學童們對於自我保護的印象。



課程最後，杜代理隊長特別提醒同學們，如知悉或遇有疑似家庭暴力或兒童不當管教等情事，應主動撥打全國保護專線113或報案專線110向警察機關尋求協助，會有專業的警察人員及社工立即介入協助處理，再由社工及警方提供相關安全維護作為，以保護人身安全，期望能藉此發掘潛在的高風險家庭，多一份心力，少一份危害，共同預防憾事再次發生。