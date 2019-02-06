足感心！　用愛包圍百餘名兒少　彰化家扶到宅服務

記者唐詠絮／彰化報導

彰化家扶從2008年起，持續推動「用愛包圍」服務方案，培訓彰化縣一群具備熱誠與專業知識的助人工作者成為「家庭夥伴」，用愛包圍今年共服務34戶、136位家長與兒少，提供1,079次的服務透過每周至少一次的到宅工作，提供貼近家庭生活與需求的服務。

▲▼彰化家扶到宅服務用愛包圍，讓親職關係更親近。（圖／記者唐詠絮翻攝）

根據衛生福利部2018年兒童及少年施虐者因素統計截至第二季顯示，全台3,155件兒童及少年保護案件中，有31%（近千名）的孩子因為家長「缺乏親職教育知識」居首，顯示家長在缺乏親職知能下，提高兒童及少年的照顧風險。

小學四年級的小靜家庭經濟不佳，爸爸去世後，便由媽媽獨自照顧。媽媽疲於工作、無力關注小靜，親子間常因課業表現、家務工作分配產生衝突。更在某次衝突下，媽媽在小靜面前割腕自殺，親子關係降到冰點。社工看到小靜家中環境凌亂不堪，親子關係衝突、媽媽壓力遽增等問題持續蔓延，提供用愛包圍的服務來協助家庭。

家庭夥伴進入家庭服務後，參與小靜的生活點滴，才發現小靜渴望媽媽聽他說話，不知道怎麼說出口；同時媽媽也在家庭夥伴的引導下，正向面對生活壓力，開始看見小靜的需要。在小靜10歲生日時，引導媽媽動手做小靜喜歡的蛋糕。慶生當天兩人相擁而泣，親子關係隨著互動時間增加持續增溫，親子間也開始分享彼此的生活趣事，母女展露塵封已久的笑容，漸漸感染身邊的每個人，家庭氣氛親密和諧。

彰化家扶中心王震光主任指出：「彰化家扶長期與彰化縣政府合作，共同推動兒童保護服務，服務對象中約有7成孩子面臨親子關係疏離或衝突，部分家長不曉得如何教養孩子，才導致過度管教的狀況發生；用愛包圍今年共服務34戶、136位家長與兒少，提供1,079次的服務，透過改善親子關係，提升家庭解決問題能力，降低孩子們生活照顧上的風險。