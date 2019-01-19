籃球錦標賽寒假登場 婦幼隊對青年學子安全宣導

▲台南市警婦幼警察隊，在「第2屆新市盃籃球3 x 3鬥牛賽暨反毒宣導活動」中，向青少學子進行婦幼、交通、犯罪宣導，避免誤入歧途。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警婦幼警察隊，1月19日上午8時，受邀在新市區新市國中籃球場，與國際獅子會300-D1區新市獅子會合辦「第2屆新市盃籃球3 x 3鬥牛賽暨反毒宣導活動」中，勉勵青少學子於寒假期間，培養正當休閒活動，養成良好運動習慣，以防止青少年偏差行為及保護青少年人身安全，避免誤入歧途。

活動現場，除了熱鬧精彩的賽事，還有婦幼警察隊也一同共襄盛舉，與參與活動的青少年進行「婦幼人身安全暨反毒宣導」，傳達有關性侵害、性騷擾及家庭暴力之防治，教導正確的人身安全觀念，並藉由運動帶領大家面對壓力時，能夠尋找正當的抒壓管道，學習自我調適，遠離毒品危害。

這次籃球錦標賽參賽者多為國、高中之青少年朋友，婦幼警察隊藉此機會告訴未滿16歲的青少年朋友，目前我國法律為了保護未滿16歲的青少年心智尚未發展成熟，規範「未滿16歲無性自主權」，未滿16歲的青少年無法自行決定能否與他人發生性行為，同時成年人若與未滿16歲的青少年發生性行為即已觸法，因此，行為前務必要三思，保護自己並避免傷害。

婦幼警察更提醒青少年朋友們於寒假期間上網時應特別注意，避免長時間使用網路或沉迷於線上遊戲，建議配合適度的休息及良好的休閒活動，例如：打球、跑步、游泳等戶外運動。

另外，網路交友陷阱多，隔著網路的神秘面紗，使用者往往無從得知對方的真實身分，所以應盡量避免單獨與網友見面，如遇網友索取拍攝身體隱私處照片或影片，務必秉持「不要拍、不要給、不隱忍」三大原則，也不要拍攝或向他人索取隱私不雅照，避免觸法。拍攝、製造兒童或少年性交或猥褻行為之照片或影片，皆是觸犯「兒童及少年性剝削防制條例」第36條第1項之違法行為，可處1年以上7年以下有期徒刑，青年學子們要懂得自我保護，勿使自己陷入危險情境中。

婦幼警察隊精心設計了登階闖關遊戲，還發揮創意取名為「踏出一小步，人生一大步」活動，鼓勵大家藉由運動保持身體健康，只要答對有關婦幼安全機智問答，便可參加活動。此外，更準備多項文創小物做為獎品，有台南在地文創「6五3書法設計工作室」設計「婦幼x Tainan」名片式隨身碟，展現警察溫暖守護的柔性形象，與《小書卷文化工作室》中印混血插畫家馬良慧合作客製「All We Need is Love」插畫帆布束口袋，以宣達「兒少保護人人有責」之婦幼安全觀念，還有本局婦幼警察隊同仁發揮創意設計的「杜絕裸照外流 保護兒少隱私」環保飲料提袋等豐富大獎，吸引不少青少年朋友前來挑戰，反映相當熱烈。