籃球錦標賽寒假登場 婦幼隊對青年學子安全宣導

▲台南市警婦幼警察隊,在「第2屆新市盃籃球3 x 3鬥牛賽暨反毒宣導活動」中,向青少學子進行婦幼、交通、犯罪宣導,避免誤入歧途。(圖/記者林悅翻攝,下同)

記者林悅/台南報導

台南市警婦幼警察隊,1月19日上午8時,受邀在新市區新市國中籃球場,與國際獅子會300-D1區新市獅子會合辦「第2屆新市盃籃球3 x 3鬥牛賽暨反毒宣導活動」中,勉勵青少學子於寒假期間,培養正當休閒活動,養成良好運動習慣,以防止青少年偏差行為及保護青少年人身安全,避免誤入歧途。

活動現場,除了熱鬧精彩的賽事,還有婦幼警察隊也一同共襄盛舉,與參與活動的青少年進行「婦幼人身安全暨反毒宣導」,傳達有關性侵害、性騷擾及家庭暴力之防治,教導正確的人身安全觀念,並藉由運動帶領大家面對壓力時,能夠尋找正當的抒壓管道,學習自我調適,遠離毒品危害。

這次籃球錦標賽參賽者多為國、高中之青少年朋友,婦幼警察隊藉此機會告訴未滿16歲的青少年朋友,目前我國法律為了保護未滿16歲的青少年心智尚未發展成熟,規範「未滿16歲無性自主權」,未滿16歲的青少年無法自行決定能否與他人發生性行為,同時成年人若與未滿16歲的青少年發生性行為即已觸法,因此,行為前務必要三思,保護自己並避免傷害。

婦幼警察更提醒青少年朋友們於寒假期間上網時應特別注意,避免長時間使用網路或沉迷於線上遊戲,建議配合適度的休息及良好的休閒活動,例如:打球、跑步、游泳等戶外運動。

另外,網路交友陷阱多,隔著網路的神秘面紗,使用者往往無從得知對方的真實身分,所以應盡量避免單獨與網友見面,如遇網友索取拍攝身體隱私處照片或影片,務必秉持「不要拍、不要給、不隱忍」三大原則,也不要拍攝或向他人索取隱私不雅照,避免觸法。拍攝、製造兒童或少年性交或猥褻行為之照片或影片,皆是觸犯「兒童及少年性剝削防制條例」第36條第1項之違法行為,可處1年以上7年以下有期徒刑,青年學子們要懂得自我保護,勿使自己陷入危險情境中。

婦幼警察隊精心設計了登階闖關遊戲,還發揮創意取名為「踏出一小步,人生一大步」活動,鼓勵大家藉由運動保持身體健康,只要答對有關婦幼安全機智問答,便可參加活動。此外,更準備多項文創小物做為獎品,有台南在地文創「6五3書法設計工作室」設計「婦幼x Tainan」名片式隨身碟,展現警察溫暖守護的柔性形象,與《小書卷文化工作室》中印混血插畫家馬良慧合作客製「All We Need is Love」插畫帆布束口袋,以宣達「兒少保護人人有責」之婦幼安全觀念,還有本局婦幼警察隊同仁發揮創意設計的「杜絕裸照外流 保護兒少隱私」環保飲料提袋等豐富大獎,吸引不少青少年朋友前來挑戰,反映相當熱烈。