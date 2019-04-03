▲桃園首屆「總鋪師辦桌比賽」，總獎金30萬廟埕競逐最強總舖師。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「廟埕搭棚辦桌，現炒現蒸的辦桌文化，充滿傳統古早味，令人懷念。」桃園市政府文化局指出，「2019桃園閩南文化節-總鋪師辦桌比賽」開跑！初賽即日起開放報名至4月30日止，決賽將於6月15日在桃園護國宮舉辦，預計將有10組高手同場較勁，冠軍獎金10萬元，總獎金高達30萬元，歡迎各路高手角逐最強總舖師。



文化局為發揚閩南文化精神，推動桃園閩南文化永續發展，於6月8日至7月8日辦理「桃園閩南文化節」，今年首次辦理總舖師辦桌比賽，將廣邀各地好手來參賽，呈現傳統閩南辦桌味道，讓更多人回味50、60年代的古早味，品嚐在地食材的鮮美，也期待讓新一代民眾體驗早期總舖師辦桌盛況。

▲桃園首屆「總鋪師辦桌比賽」。（圖／文化局提供）

文化局指出，賽制設計初賽與決賽兩部分，由產、學界等專家組成評審團，初審採書面審查，入圍決賽10強之隊伍將於5月15日公布於活動官網，決賽隊伍須於6月15日決賽當天，在 7 小時內完成料理製作與擺盤，並提供給現場評審與認桌民眾享用。



「2019桃園閩南文化節-總鋪師辦桌比賽」採電子或郵寄報名，請於4月30日前至「2019 桃園總舖師辦桌比賽」官網下載報名表，將資料EMAIL至信箱「hurry2589632@qidian-tw.com.tw」，以工作小組回信為憑完成報名；或限時掛號郵寄或親送至「242新北市新莊區新北大道四段185號16樓之2，『2019 桃園總舖師辦桌比賽小組』收」。