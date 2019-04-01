探索體育　破冰＆低高空走繩＆地向越野考驗團隊合作

▲國立台灣師範大學吳崇旗教授。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2019度教育部體育署「探索體育：鍛鍊品格、體育加值」計畫，由國立台灣師範大學吳崇旗教授擔任計畫召集人，成立北、中、南、東等體驗探索教育據點，屏東科技大學為該計畫擔任南區推廣領頭羊，將與高屏地區各大專院校、高中職、國中小等共計19所學校組成「區域典範學校策略聯盟」，作為未來持續推展探索體育之基礎，同時成立「探索體育區域推廣典範學校」。



▲▼高低空體驗。

屏科大休運系主任蘇蕙芬表示，「探索體育的教學方式可以讓同學在這些課程的挑戰過程中，培養同理心、團隊合作，不只訓練體能，同時提升品格，我們希望藉由這個計畫，以點線面全面性的推動。」

台師大吳崇旗說，屏科大是探索體育的典範學校，希望藉由大專院的大手牽起地方高中、職、國中小學校的小手，連結各地資源一起將探索教育的新概念推廣出去。

探索體育」目地為鼓勵學生走出教室與舒適圈，跳脫原生活範疇，透過學習過程引導青年反思，培養獨立思考、適應力、應變力、解決問題及鍛鍊品格等多元能力，規劃探索體育實務課程讓學員親自來到本校「戶外冒險教育體驗場」透過實務體驗鍛鍊品格。

內容有「破冰體驗」動態趣味活動－目的在提升人際熟識、團隊合作、建立信任感；「低空體驗」高度4公尺－提升團隊、自我探索及反思；「高空體驗」高度8公尺－提升自我挑戰、團隊扶持及反思；「地向越野體驗」校園歷險－方位辨識、反應力、行動力；「走繩活動體驗」多元體驗－提升團隊之間溝通協調、促進團隊合作。從動態趣味益智活動開始即在每階段透過專業師資引導反思，重新啟發學員輕度思考以及凝聚團隊互信、互助與支持等效益。