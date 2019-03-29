春天氣候「後母面」　2019稻熱病比往年提早報到

稻作感染稻熱病，嚴重感染穀粒時使穀粒不充實或不稔。

記者陳崑福／屏東報導

2019年一期作水稻適逢暖冬，加上春天氣候不穩定，日夜溫差大，田間濕度高，葉稻熱比往年提早出現；目前高屏地區早植稻已進入幼穗形成期，一般稻作進入最高分蘗期，為避免穗稻熱病發生及蔓延，直接造成產量損失，高雄區農業改良場籲請農友掌握防治時機，於水稻抽穗前3-5天及齊穗後施藥預防。



▲▼穗稻熱病防治不當會造成產量嚴重損失與穀粒形成暗灰色或白色病斑。

高雄農改場人員說，穗稻熱病主要發生於穗頸、枝梗及穀粒等部位，稻熱病孢子於水稻抽穗前，隨著雨露掉落在劍葉葉舌及葉節上，當稻穗抽出時接觸孢子而被感染。

在罹病初期，在穗頸與枝梗上的病斑呈淡褐色或暗褐色，嚴重時整穗彎折乾枯，俗稱「吊穗」或「吊狗」；穀粒受感染時，病斑呈暗灰色或白色，發病嚴重時無法充實或不稔，俗稱「空包彈」，影響稻米產量與品質甚大。因穗稻熱病常於抽穗後才見明顯病徵，因此施藥時機的掌握及預防為防治重點，把握抽穗前3-5天以及齊穗後施藥，可有效減少病害發生與蔓延。

農改場指出，稻熱病在高濕條件下容易發生，稻田栽植過密，或種植在通風不良的地區，特別需要注意防範。而氮肥施用過量，會使水稻組織柔嫩，有利於稻熱病菌的感染，所以要避免施用過多氮肥。

場長戴順發籲請農友，施藥時應選用植物保護手冊核准藥劑；施用濃度與方式請務必依照植物保護手冊推薦方法，並留意安全採收期，以避免藥害及殘留過量發生。遇有稻熱病鑑定與防治問題，可多加利用病蟲害診斷服務專線08-7389060，或洽高雄場植物保護研究室。