中國人口負成長經濟陷危機？　統計局闢謠：人口紅利仍在

▲嬰兒示意圖。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

日前有消息傳出，中國正面臨著幾十年來最急劇的人口下降，有可能在未來面臨人口、經濟甚至政治危機。面對這項說法，國家統計局局長寧吉喆21日回應，「2018年中國人口保持正增長」，且勞動年齡人口仍有約9億人，「人口紅利仍然存在」；破除「中國人口負成長」的說法。

有報導引用中國社科院的《中國人口與勞動問題報告》，大部分報導均指出「獨生子女政策」雖已經實現放緩人口增長的目標，「但也給政府帶來了新的挑戰」，「出生率下降」和「預期壽命延長」意味著，日後勞動力規模將不足以養活一個龐大的高齡化人口。

▲若勞動力下降將影響國家經濟發展（圖／視覺中國）

《中國人口與勞動問題報告》指出，「對於中國的人口而言，21世紀上半葉發生的最大的人口事件莫過於人口負增長時代的到來」，並預測中國人口將在2029年達到峰值14.42億，「2030年開始進入持續的負增長，2050年減少到13.64億，2065年減少到12.48億，即縮減到1996年的規模」，「如果總和生育率一直保持在1.6的水平，人口負增長將提前到2027年出現,2065年人口減少到11.72億，相當於1990年的規模」。

▲中國社科院《中國人口與勞動問題報告》。（圖／翻攝中國社科院網站）

如此一來，長期的人口衰退伴隨著老齡化，將對社會經濟帶來不良後果。報告指出，「中國的人口負增長已經勢不可當，從現在開始亟須開展研究和進行政策儲備」。

不過，對於「中國人口負增長、人口紅利消失」的消息，大陸國家統計局局長寧吉喆21日指出，「2018年中國人口保持正增長，全年出生人口1523萬人，其中相當比例是二胎，這個數字是很可觀的，而且勞動年齡人口仍有約9億人，中國的人口紅利仍然存在」。直接打臉「人口負成長相關訊息」。在闢謠同時，此舉也否了定中國社科院的報告分析。