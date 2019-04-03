緬甸女童臉畸形右耳僅有2坨肉　台醫助「長出耳朵」淚謝台灣

▲緬甸女童小勒經台醫協助「長出耳朵、改善視力」，小勒用中文說出「謝謝台灣、謝謝大家」。（圖／中國附醫提供，下同）

記者陳玉／台中報導

11歲緬甸女童小勒患有「眼耳脊椎發育異常徵候群」，右臉發育不全、右耳無聽力，僅有2坨小肉貼附在右側臉下方，而右眼有巨型囊腫，導致視力剩0.1、閃光高達600度；2018年8月間受寶成集團捐助300萬元來台就醫，歷經7個月手術治療，改善模糊視力並重建右耳，完成階段性治療，3日感恩記者會，小勒在返國前接受眾人祝福，忍不住流下喜悅眼淚，並用中文說出「謝謝台灣、謝謝大家」，迎接新生。

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▲緬甸女童小勒來台就醫獲得多方協助。

中國附醫國際醫療中心院長陳宏基表示，為醫治小勒，組成跨專科（眼科、牙科、耳鼻喉科、石精外科、整形外科等）醫療團隊，展開3階段治療計劃。第一階段眼科手術由兒童眼科林慧茹主任負責治療小勒原本視力模糊、散光與斜視，視力度數由0.1進步到0.7；散光度數從750降到500，也一併改善斜視症狀，積極矯正復健，視力恢復良好。

第二階段由陳宏基院長接手取小勒自身肋骨，經數次手術，重建整形右耳耳廓，重現美麗耳朵；第三階段手術，預計2年半後交由牙醫部陳遠謙主任進行右下頷骨與咬合矯正手術以重建右臉。而小勒今年10月也會返台回診。

▲▼緬甸女童小勒術前術後對照（上圖），右耳耳廓是取軟骨重建（下圖）。

小勒在返國前，也接受眾人祝福，今天在感恩記者會上用中文說出「謝謝台灣」、「謝謝大家」，在台灣接受治療與生活期間，感受到滿滿的愛，真的是生命中最大的感動。她也說，未來想要回學校讀書，將來夢想是當維修汽車的工程師。

中國附醫副院長楊麗慧表示，小勒跨海求醫之路受到多方協助，感謝醫療團隊與各界齊心做好事，並指出「自己為人母親，更能感受到小勒母親伴醫過程的煎熬」，如今小樂挺過手術、復健，相當勇敢。

寶成國際集團董事長詹陸銘表示，寶成集團長期推動國內外公益活動，4年前在緬甸投資設廠，當地員工人數超過5000人，此次能看見小勒重拾快樂生活，充份體現醫療無國界、企業和慈善的力量。