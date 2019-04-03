綠營狂打砲轟韓國瑜　盧秀燕：人民是有智慧的

▲盧秀燕認為民進黨狂打韓國瑜的作法，不會達到效果，人民眼睛是雪亮的。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕3日證實，高雄市長韓國瑜7日會來逛花博，她將全程陪同，至於外傳最近民進黨狂打韓，就是要讓韓代表國民黨參選總統，因為韓有基層扎根不夠等缺點，盧說，韓為高雄拚經濟，市民都很有感受，她相信無謂指責或批評，人民的眼睛是雪亮的、是有智慧可以判斷的。

國際青年商會中華民國總會中區會會長陳建弘及台中各分會代表上午拜會市長盧秀燕，盧會後受訪作以上表示。

針對目前外界傳言，民進黨狂打韓國瑜，讓韓的聲勢不墜，其實是打如意算盤，希望對決韓國瑜，因為認為韓基層扎根不夠，兩岸立場也有質疑，加上帶職參選會招來批評等，盧說，這樣的批評或是無謂的指責，韓是禁得起考驗的。

盧秀燕說，韓國瑜現在是總統候選人聲望、呼聲最高的，基於政黨競選，民進黨一定無所不用其極的攻擊他，這是可想而知的。不過她也相信人民的眼睛是雪亮的、是有智慧可以判斷，因為韓為台灣為高雄這樣拚經濟，高雄市市民都很有感受，活化了高雄。

盧秀燕還透露，韓國瑜周日會來參觀花博，她會親自接待，因為她們都是同一期的好朋友，只要是直轄市長到台中市，不管藍綠、甚麼政黨，她都會親自迎接。之前已有台北市長柯文哲來看過花博，台南市長黃偉哲原本也要來，後來臨時有狀況，黃本人不能來，但他的市政團隊有來。所以，已有兩個直轄市來了。

她還預告，不但韓國瑜周日來台中，桃園市長鄭文燦跟彰化縣長王惠美8日也都會帶團隊到台中看花博。所以，下個禮拜會十分忙碌，因為花博已進入倒數階段，剩20天左右。這個盛會很快就要結束了，所以市府熱誠邀請這些關心台中發展的政治人物來看花博，一方面熱誠招待，第二他們也等於是在免費替花博行銷。所以，她會盡好東道主責任，替台中市民好好的歡迎這些縣市團隊。