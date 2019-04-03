工總送上近2千億投資清單！　韓國瑜：來得越早賺得越多

▲「經濟起飛 高雄啟航—攜手打造台灣產業投資新聚落」座談會。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

中華民國全國工業總會3日上午，在高雄漢來飯店舉行「經濟起飛 高雄啟航—攜手打造台灣產業投資新聚落」座談會，由工總理事長王文淵率領203位企業領袖參與，一開會就宣布全國工業總會投資高雄約1600億，未來絕對超過2000億以上，其中台塑投資116億元！

前立法院院長王金平和高雄市長韓國瑜一前一後抵達會場，兩人再度同框，王金平提到是為了要支持韓國瑜拚經濟口號，才會從中牽線，現場共有共有203位各企業老闆到場，一開會就宣布絕對投資高雄近2000億以上，其中台塑準備投資116億元，工總理事長王文淵還把投資清單送給高雄市長韓國瑜。





▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

中華民國全國工業總會這次在高雄初步的投資的清單，除了有台塑的116億元外，還有華邦600億元等，產業別包含有半導體、環保工程、都更、生技、廠房擴建等等。

韓國瑜說，高雄是沈睡的巨人，希望企業趕快來高雄，他提到「來得越早，賺得越多」，在場業者也希望投資高雄，高雄市政府未來帶助解決投資遇到的各種問題，盼政府能打造良好的投資環境，韓國瑜也說電、水和環境來講對高雄是一個很頭痛的問題，他提到王文淵建議可以到宜蘭參觀，煤炭汙染比天然氣還低，有機會一定要去看，因為高雄空汙實在太嚴重。