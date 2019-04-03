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Hotels.com訂馬爾地夫住宿　她到了傻眼…狼狽找房到凌晨：我怎還敢訂？

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馬爾地夫。（圖／達志／示意圖）

▲馬爾地夫是許多人心中的渡假天堂。（圖／達志／示意圖）

生活中心／綜合報導

使用國外訂房平台要注意了！台中市一名張小姐控訴，用「Hotels.com」訂了馬爾地夫的旅館，到了現場才發現根本沒訂成功，她一直到凌晨快2點才找到其他飯店的空房；她事後投訴平台，對方卻強調只能給「優惠券」，讓她氣炸了，「我怎可能還敢在他們網站訂住宿」？對此，業者則回應，已聯絡張小姐並全額退費，但事發原因還要再調查。

《蘋果日報》報導，張小姐2月到馬爾地夫旅遊，出發前以62.91美元（約新台幣1939元）訂下房間，因訂房確認信中有寫「不需要再打電話確認」，因此未再致電旅館；但當晚抵達才被告知沒有訂房紀錄，且等了2個多小時，旅館才說沒有其他空房。

請繼續往下閱讀...

張小姐表示，期間有打電話和寄信給Hotels.com客服，要求賠償房間、半夜找住宿精神損失等費用共78美元（約新台幣約2405元），後來對方只用罐頭訊息回覆僅能賠償23美元（約新台幣709元）的「優惠券」，讓她十分不滿。

▼Hotels.com訂房平台。（圖／翻攝Hotels.com）

▲▼Hotels.com。（圖／翻攝Hotels.com）

消保官曾提醒消費者，4大國際訂房網站Agoda、Booking.com、Expedia、Hotels.com雖都設有中文網頁及國內客服專線，但在我國並未設立客服據點或專責人員，消費者撥打國語客服專線都被轉接到境外；如透過這些平台代訂國外觀光旅館或民宿而發生消費糾紛，目前難以我國消費爭議處理程序對網站提出有效申訴，且國外旅館或民宿也不受我國法律管轄。

消保官說，消費者如欲進行跨國申訴不僅曠日費時，甚至可能求助無門，故國際知名訂房網站仍然有資訊不明、申訴不便及造成消費者不安等疑慮。消保官除期待主管機關提出有效管理對策外，更呼籲4大國際訂房網站能重視台灣消費者權益，絕不容許消費者的申訴權利跟訂房價格一同打折。

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關鍵字：馬爾地夫,Hotels.com

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