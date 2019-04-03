最新清明連假天氣出爐！彭啟明：比原先預測好很多　「北部周日轉雨」

▲氣象局製作清明連假天氣小叮嚀。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

要放假了！天氣風險公司總經理彭啟明表示，4天清明連假天氣「比原先預測都還要好很多」，是好消息。天氣風險公司分析師賴忠瑋也分析連假期間各地天氣，北部連假前兩天雲量多，周六可望能見到陽光，周日則會再受到鋒面影響轉雨，中南部則是幾乎4天都相當穩定。

氣象局指出，今天（3日）由於在台灣北部海面有低壓擾動，附近水氣稍增加，天氣比2日稍不穩定，除迎風面東半部地區雲量偏多易有短暫陣雨，並可能有局部較大雨勢發生的機率，北部地區也有局部短暫陣雨，中南部山區則有零星短暫陣雨，其他地區仍為多雲到晴的天氣。

請繼續往下閱讀...

氣象局表示，氣溫方面，北部及宜花地區高溫約23至25度，中南部及台東約26至29度，清晨各地低溫大多介於18至21度之間。

▲▼氣象局說，今水氣稍增，北部、東半部有雨。（圖／氣象局）

氣象局預報，周四（4日）、周五（5日）鋒面位於台灣北部海面附近，東半部地區仍有局部短暫陣雨，北部地區雲多偶飄雨，中南部大致為多雲到晴的天氣，僅山區偶有零星雨；周六（6日）水氣稍減少，東半部地區及西半部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

氣象局說，周日至下周二（9日）水氣再稍增，但預報不確定性逐漸增加，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣；下周三（10日）至下周五（12日）北部及東半部仍偶有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

彭啟明在臉書表示，連假天氣比原先預測還要好很多，「大多數時間天氣都還可以」。賴忠瑋在臉書指出，北部連假前兩天雲量多，周六可望能見到陽光，周日則會再受到鋒面影響轉雨；東部則因位於迎風面的影響，4天雲量都偏多，有局部零星短暫陣雨，但仍以周六相對較穩定，降雨機率較低；中南部則是幾乎4天都相當穩定，也都有見到陽光的機會，甚至第4天也不太容易被鋒面影響到。

▼未來一周無明顯冷空氣影響。（圖／氣象局）