八旬翁開車出門鬼打牆　警調閱車辨系統尋獲平安歸

▲83歲黃姓老翁，開車出門卻迷航4小時，市警五分局調閱車辨系統尋獲，通知家屬平安領回。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

1名83歲黃姓老翁開車外出卻一去未返，家屬十分焦急向市警五分局報案協尋，警方啟用車辨系統發現黃翁車輛一直在中華北路一帶遶行，疑似迷航找不到回家的路，警方馬上派員前往找到黃翁人車，通知家屬平安領回。

台南市警五分局開元派出所，4月1日下午5時許，接獲黃姓民眾到所報案，表示其父親83歲黃姓老翁，於1日下午1時開車外出後，便失去聯絡，因父親年邁又患有老人痴呆症，家人擔心發生意外急忙請警方幫忙協尋。

警員陳慈祥立即調閱路口監視系統，發現黃翁所駕駛之車輛，一直在中華北路一帶行進，疑似迷航找不到回家方向。巡佐蘇敬修、警員王正材隨即前往中華北路附近搜尋，並與警員陳慈祥聯繫掌握黃翁最新位置。

到下午5時45分，警方在大興街569號前，找到黃翁所駕自小客車，立即示意將其攔至路旁，確認黃翁身分後通知家屬安心。黃翁向員警表示，自己因找不到回家路線，向路人問路後仍然找不到，反而越來越慌亂，才會在路上迷失近4個小時。

巡佐蘇敬修見黃翁已面露疲憊，擔心其駕車發生危險，便代為駕車載送黃翁至中華北路78巷口交由其子接手。黃翁兒子向警方表示，家人外出找尋父親多時仍無所獲，擔心發生意外，得知父親已平安無事，才讓家人鬆了一口氣，對開元所員警積極協助尋找，深表感謝。