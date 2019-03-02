「魔神仔？」阿伯騎山路鬼打牆　居民：難怪昨晚「吹狗螺」

▲豐原老翁疑魔神仔牽魂，騎車20公里迷失新社山區獲救。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

豐原八旬謝姓老翁228當天騎機車外出竟消失未歸，家屬隔日報警協尋，同時20多公里外的新社區牛屎坪產業道路，有居民發現陌生機車報警，警方經搜索發現謝翁。他對於行蹤一問三不知，只知道騎車到這就「鬼打牆」還自撞山壁，只好原地待救。當地居民懷疑是「魔神仔牽魂」，幸好老天爺有保佑。

東勢警分局東興派出所3月1日一早接獲新社牛屎坪（下坪）民眾報案稱，當地人煙稀少，產業道路上竟停放一輛陌生機車，加上前一晚狗一直「吹狗雷」，十分怪異。員警到場一查，發現該輛機車雖未失竊，但騎車的86歲謝姓老翁，稍早才被豐原家人報失蹤協尋。

員警不敢大意，立刻與居民在周邊進行搜索，果然在香蕉園旁的產業道路找到體力透支的謝翁，員警先檢查確認沒有受傷後，將他帶回派出所，提供早餐給他果腹外，也通知他家人。

▲老翁到派出所吃早餐，對於自己為何騎到那一問三不知。（圖／記者李忠憲翻攝）

謝翁向警方說，他228當天下午5點，「莫名其妙」就騎機車外出，一路往東邊山區騎去。騎了約20公里後，他就在山區產業道路打轉，最後機車撞上旁邊山壁後就熄火。他不知道現場是哪，去了哪裡、做了什麼事，要連絡家人，電話也打不出去，只好找地方等待救援。

附近民眾認為，謝翁恐怕是遇上「魔神仔」，才被帶到山區。

東勢分局呼籲，民眾家裡若有年長者，應向社會局申請愛心手鍊，並隨時關心長者行蹤，以利走失後協尋。

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