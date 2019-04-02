眼尖鄰居CARRY！借住友家被當賊竟找人開槍　回現場偷看秒抓包

記者陳豐德／新北報導

新北市五股區西雲路上月29日晚間驚傳槍響，警方獲報趕抵時，恰巧與騎車逃跑的槍手擦肩而過，只看到被害人2人在現場，好險有熱心鄰居提醒槍手特徵，警方調閱車牌後比對，發現槍手在犯案後1小時又返回現場，隨即將他逮捕，並在其家中起出作案用的改造手槍，他們供稱是因為懷疑家裡東西被偷，相約談判時才會憤而開槍警告。

▲槍手開槍後又返回現場查看，被鄰居認出後通報警方逮捕並搜出槍枝。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方調查，49歲的蔡姓男子跟36歲的莊男彼此相互結識，莊男日前讓蔡男住在家裡，不料事後卻發現家中的電鋸、電瓶等工具不翼而飛，讓他懷疑是蔡男幹的，遂29日晚間7時許約他出來談判，並找了朋友到場助陣，不料蔡男一方更是凶狠，找了24歲的林男攜槍到場。

談判過程中，蔡男一方不滿被懷疑行竊，憤持甩棍毆打莊男，持槍的林男甚至開了1槍警告，槍響嚇壞附近鄰居，立即通報警方到場，但蔡、林2人已經撿起彈殼逃逸，與騎車趕抵的員警擦肩而過，經鄰居提醒員警試圖追趕未果，沒想到開槍的林男1小時後又返回現場想查看，目擊的鄰居偷偷跟警方說「就是他！」，員警一經盤查順利將其逮捕。

林男一開始還想裝傻，只肯交出空氣槍，但現場明顯留有彈頭，在員警質問下林男這才坦承犯行，並在其家中被搜出改造手槍1枝、子彈4顆和丟棄的1枚彈殼；由於被害人供稱「槍是朝我們開的」，全案訊後依照殺人未遂、槍砲彈藥、傷害等罪嫌移送法辦。

▼警方查扣兇嫌毆人用的甩棍。（圖／記者陳豐德翻攝）

