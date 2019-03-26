商人父中7槍…「滿身是血」死在前座！　後座女兒竟「超專注」平板

Mientras “El Chelo Mafia” yace muerto y ensangrentado, una de sus hijas juega con una “tablet” https://t.co/hvmQsZ86Ju pic.twitter.com/VXOWPODGQt — La Prensa Orlando (@prensafl) March 24, 2019

國際中心／綜合報導

墨西哥南部塔巴斯科州的一處社區內，日前出現令人驚恐的一幕，一名坐在駕駛座的爸爸全身多處中槍，血淋淋的死在座椅上，而後座竟然有一名年紀極小的女孩，抱著平板電腦專心的在玩，完完全全沒有發現爸爸已經死掉的事實。

根據外媒報導，墨西哥的犯罪集團為了爭取控制權，在過去一週至少已經有13人被殺害。這起事件發生在塔巴斯科州的比亞埃爾莫薩（Villahermosa），死者喬爾（Joel'N'）是一名商人，綽號為「El Chelo Mafia」。

事發當時，車上除了喬爾之外，還有喬爾的老婆跟兩名小孩；他的白色轎車遭到武裝分子攔截之後，至少被開了7槍，而頭部所受到的槍傷則為致命的主因。當警方接獲通報到場時，看到的就是喬爾坐在駕駛座，胸前有大量血跡，已經失去生命跡象，但後座卻還有一名正在玩平板電腦小女孩，似乎不知道自己的爸爸已經不幸身亡，畫面看起來十分唏噓。

報導中指出，小女孩在這場襲擊當中並沒有受傷，但目前仍不知道為何她會獨自留在車內，也仍不清楚喬爾被殺的主因，調查仍在進行當中。

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