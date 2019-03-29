1個月連續當3次賊都被同一警抓到　賊悶：我上輩子欠你嗎？

▲劉姓男子行竊，被警方逮獲。

記者陳崑福／屏東報導

屏東市35歲劉姓男子，這一個多月來，涉嫌做賊3次，都被同一位警察逮獲，讓他忍不住問警：「是上輩子欠你的嗎？」。

▲▼劉姓男子行竊3次，都被同一警員逮獲。

屏東警分局民生派出所於上月底分別接獲2件不同地點竊案，第1件是在中央市場某服飾店家現金遭竊3000元，第2件是在屏東醫院急診室掛號處民眾錢包遭竊2000元，經警方調閱監視器畫面，掌握到嫌犯特徵，之後許姓警員與同事執行巡邏勤務時，發現劉男行蹤，將他帶返回派出所偵辦，訊後依竊盜罪函送法辦。

日前，警方又接獲110派案，稱自家一位員工偷取老闆娘現金5萬元，警方火速趕往，竟又是上個月才抓過的劉男，當場將他以現行犯逮捕，劉員看到其中許姓警員已先前抓過他兩次，這次是第3次，讓他不禁問許員「我是上輩子欠你嗎？」 許姓警察回應：「沒有誰欠誰，你是自作自受。」

警方表示，劉嫌先前作案，是以在旁觀察方式，趁民眾未注意時偷走錢包離去。這次應徵工作，想趁老闆娘疏於注意時再作案，沒想到老闆娘早有防備，沒讓他得逞。

警詢時，劉男辯稱患有精神障礙強迫症，才會一直想竊取財物，且家中尚有年邁老母需照顧，要求警方放他一馬，訊後依竊盜罪嫌送辦。