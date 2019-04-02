顏純左提出解決溪北交通瓶頸 台鐵高架化打通高鐵廊道

▲顏純左以多年的行政經驗，提出台鐵高架化並打通高鐵廊道解決政策。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對溪北地區的總體建設方面，多年來存在許多問題，台鐵的平交道通過新營市區，造成交通壅塞用路人險象環生，許多市民透過臉書陳情，礙於這些建設必須透過中央處理，所以溪北地區的交通建設一直延宕不前，顏純左以多年的行政經驗，提出台鐵高架化並打通高鐵廊道解決政策。

顏純左說，第一點、新營地區的鐵路必須高架化，由柳營經過新營到後壁，讓中間所經過的平交道能夠立體化之後，讓被鐵路分隔的東西兩邊可以均衡發展，也解決急水溪在大水來的時候火車停駛的窘境，同時也解決對新營東山路交通的亂象。

第二點、必須打通新的廊道，高鐵橋下的道路，從後壁經過新營到柳營，至六甲經官田到善化，連接從歸仁到南科高鐵橋下道路，讓台南市多一個交通的便道。

將溪北的交通疏通與產業廊道打通，讓溪北不會被切割成東西兩面發展不均衡，相對的可以整治新營火車站附近打結的交通，保障市民的行路安全，並可將火車站台鐵的倉庫重新規劃，成為藝術文創園區市集，未來推展觀光搭配四通八達的交通運輸讓溪北向前走；接續未來爭取南科第三期設在溪北，高鐵產業廊道打通，30分鐘內直達歸仁、南科影響周邊產業鍊，讓整個溪北成為各行各業爭相設廠的地方。

顏純左經歷了12年輔佐縣市長的經驗，並以醫師的視角，提出解決台南溪北人口失衡問題的解方，要提升溪北多元就業機會，吸引溪北子弟返鄉就業生活，並讓外縣市年輕人移居溪北，讓城市人口結構可以平衡發展，讓溪北能夠重返璀璨。