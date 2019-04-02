　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

《萬葉集》在日本爆賣　熱潮吹來台登網路書店熱搜關鍵字

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼日本車站前發新年號號外。（圖／記者季相儒攝）

▲日本新年號「令和」首度引用自日本最早的詩歌總集《萬葉集》。（圖／記者季相儒攝）

記者洪菱鞠／台北報導

日本新年號「令和」公布後，20分鐘內搜索「萬葉集」的次數就多達7萬多次，相關書籍備受關注，不僅在日本書店熱賣，甚至被搶購一空，還有出版社宣布緊急再版，這股「萬葉集」風潮現在也吹到台灣，成為網路書店的熱搜關鍵字，民眾對於日本文化關注度大幅提升。

日本政府1日公布新年號「令和」，首度引用自日本最早的詩歌總集《萬葉集》，其出處是《萬葉集．卷五．梅花歌卅二首．並序》，原文為「于時、初春令月、氣淑風和、梅披鏡前之粉、蘭薫珮後之香。」其中「初春令月、氣淑風和」，描寫的是美好的初春時節，氣息溫和怡人的光景。

自西元645年飛鳥時代孝德天皇的「大化」以來，「令和」成為日本第248個年號，而過去247個年號全都出自於中國古籍，這次卻打破傳統慣例，改採用享有「日本《詩經》」之譽的《萬葉集》，日本首相安倍晉三對外解釋，「日本將迎來重大轉捩點，但無論時代如何演進，日本仍保有絕不消失的價值，因此才會選擇以日本典籍來決定新年號。

「令和」公布後，日本隨即湧現了一股《萬葉集》熱潮，據外媒報導，包括東京新宿大書店、紀伊國屋書店新宿本店皆表示相關書籍已全部賣光；角川出版社則是陸續收到《角川書店編 萬葉集入門經典 日本的古典》及《伊藤博譯注 「萬葉集一 附現代語譯」》訂單，宣布將分別緊急再版8000冊。熱賣情形反應出民眾對這本古籍的高度興趣。

「萬葉集」登上博客來熱搜關鍵字（圖／業者提供）

▲新年號「令和」之後，「萬葉集」隨即登上博客來熱搜關鍵字。（圖／博客來提供）

這本日本最古老的文學也引起台灣讀者的好奇，博客來表示，新年號公布後，「萬葉集」成為熱搜關鍵字，目前居熱搜榜TOP5，從中可觀察到大家對於日本文化關注度大幅提升，雖然《萬葉集》在台沒有繁體出版品，但帶動了天皇制與日本史相關的人文史地、小說等書籍買氣，預估在這一波話題熱潮中能夠成長1～2成。

ET快訊
賞櫻這樣換匯最划算！日宣布新年號日圓走貶「0.27字頭有望」
花15元買報紙中千萬！1-2月發票千萬獎20人得　快看有沒有
走路摩擦內褲爆痛！布丁姐姐患「羞羞病」台女超容易感染

關鍵字：令和,年號,日本,萬葉集,詩歌,詩經,文學

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「令和」究竟什麼意思？安倍這樣解答　東京爆《萬葉集》搶購潮

日本「令和」命名人是他！「德高望重」需保密30年　新年號5備案曝光

「令和」究竟什麼意思？安倍這樣解答　東京爆《萬葉集》搶購潮

影／新年號公布後…日本街頭「號外」搶瘋　轉手開價1萬日圓

不喜歡令和？日本「年號產生器」任你玩　輸入2漢字自己當天皇

日本新年號「令和」未採中國古籍　陸外交部回應

《萬葉集》在日本爆賣　熱潮吹來台登網路書店熱搜關鍵字

客製化婚禮夯！中山招待所定情活動　共握毛筆寫「老」好感人

麥當勞大薯「限時7週買一送一」！悠遊卡、icash2.0全面開嗶了

連醫師都曾被誤認！？　你的「三薄身體」原來是過敏！

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

關關全英文尬聊Gail 　自我介紹「I am just a singer」

孟耿如憔悴現身　悲送最愛親弟最後一程

首次接生！新人消防員變產婆　閃電系女娃2分鐘車內順利產出

漁光島藝術節開幕「零件殘骸」　滿地民眾狂搖展品...網：真的很沒水準

《萬葉集》在日本爆賣　熱潮吹來台登網路書店熱搜關鍵字

客製化婚禮夯！中山招待所定情活動　共握毛筆寫「老」好感人

麥當勞大薯「限時7週買一送一」！悠遊卡、icash2.0全面開嗶了

連醫師都曾被誤認！？　你的「三薄身體」原來是過敏！

限時2天滿千送百「回饋無上限」！超市霸主神秘購物節曝光了

網購玩愚人節梗設有隱藏任務　解鎖送折扣券、購物金

連假那裡去？　飯店百貨推優惠活動.美食搶客

新北百貨4月連假優惠齊發　中和環球、板橋大遠百推滿3千送300

「國民初戀甜心」許維芳美肌圈粉　勤敷3款面膜拍照放大絕

【廣編】台灣行李箱CROWN推出限量花博形象行李箱

這雙Air Max 95肯定會搶翻！Supreme x Nike x 施華洛世奇三方聯名曝光

旅遊平台公佈「10大最佳航空」 新航奪冠、長榮第3名

「現在的小朋友都這麼脆弱？」公園溜滑梯高低落差　網掀論戰

哈登單季28度飆破40分超布萊恩81分賽季　9度50+讓聯盟困擾？

慶新年號決定！樂桃航空推「令和SALE」　日本出發航線1500元起

他持水果刀怒捅前妻「要給你死」　沒刺第二刀躲過重罪

休旅車害「騎士變沖天炮」　急煞聲太恐怖網驚：不小心點超過10次

獨／小S女兒Elly寫功課妹「欠揍」狂側翻　爆：許老三偷查變美教學

蔡依林血濺滿臉！　「斷頭女屍」藏恐怖秘密…結局神逆轉7萬人跪了：太震撼

印度炸衛星　NASA：400多塊碎片「到處飄」危及太空站

消費熱門新聞

麥當勞大薯限時7週買一送一！

IKEA百元商店4月底收攤民眾..

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

星巴克這2天「只有4小時」買1..

滿千送百回饋無上限！全聯限這2..

連醫師都曾被誤認！？原來是過敏

超商土司經典口味霸氣歸隊！

真的！cama愚人節「2杯拿鐵..

星巴克「台灣限定石虎杯」萌翻！

全家限3天冰拿鐵、美式買一送一

郭雪芙手搖飲料討宋米秦歡心！

凱基銀攜台灣大車隊首創信用評分..

「謎樣雪糕」網一吃驚：珍珠Ｑ到..

日本新年號出爐　SOGO推滿千..

更多熱門

相關新聞

日本年號5備案曝光！英弘、廣至、久化全落選

日本明仁天皇即將於30日生前退位，官房長官菅義偉也在1日代表政府公布5月1日改元後的新年號，日本舉國共同見證歷史性的一刻。據了解，日本政府也準備了另外5個年號備案，分別為「英弘」、「廣至」、「萬和」、「萬保」以及「久化」，但最後出自於日本傳統文學的「令和」獲得最多人贊同，在年號懇談會與全體閣僚會議中脫穎而出。

張本智和拼世桌賽奪金報答平成年

新年號同步通知　日網讚：台是國家

日本新年號「令和」　命名人曝光

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

宅男勒斃學妹性侵棄屍　判無期逃死

動物園動物真的是工讀生　園方：愚人節

深海邪獸現身一口吞！1層樓高鯊魚剩頭

桃園超商提款機ATM找到了！慘剩空殼

麥當勞大薯限時7週買一送一！

巴士起火20死　乘客擠上層成焦屍

嫌女友像鄉下人想分手！他舉例完風向逆轉

小玉宣布分手！和笑笑「真的搬家了」

人妻三戰小王　清醒後聯手丈夫反擊

瑤瑤秘密交往「南韓綜藝咖」1年

聽到母子對話…葬儀社暖心：我幫你們　感動萬人

她私處突變緊…醫內診摸到健康步道的石頭

嗆正宮「一天愛愛兩次」　小三：我翁家媳婦

車頭燈伴娘新照流出　網友激推

她「吞下FM2」求老公自己來…醒來嚇傻：在幹什麼！

更多

最夯影音

更多

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面