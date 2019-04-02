《萬葉集》在日本爆賣　熱潮吹來台登網路書店熱搜關鍵字

▲日本新年號「令和」首度引用自日本最早的詩歌總集《萬葉集》。（圖／記者季相儒攝）

記者洪菱鞠／台北報導

日本新年號「令和」公布後，20分鐘內搜索「萬葉集」的次數就多達7萬多次，相關書籍備受關注，不僅在日本書店熱賣，甚至被搶購一空，還有出版社宣布緊急再版，這股「萬葉集」風潮現在也吹到台灣，成為網路書店的熱搜關鍵字，民眾對於日本文化關注度大幅提升。

日本政府1日公布新年號「令和」，首度引用自日本最早的詩歌總集《萬葉集》，其出處是《萬葉集．卷五．梅花歌卅二首．並序》，原文為「于時、初春令月、氣淑風和、梅披鏡前之粉、蘭薫珮後之香。」其中「初春令月、氣淑風和」，描寫的是美好的初春時節，氣息溫和怡人的光景。

自西元645年飛鳥時代孝德天皇的「大化」以來，「令和」成為日本第248個年號，而過去247個年號全都出自於中國古籍，這次卻打破傳統慣例，改採用享有「日本《詩經》」之譽的《萬葉集》，日本首相安倍晉三對外解釋，「日本將迎來重大轉捩點，但無論時代如何演進，日本仍保有絕不消失的價值，因此才會選擇以日本典籍來決定新年號。

「令和」公布後，日本隨即湧現了一股《萬葉集》熱潮，據外媒報導，包括東京新宿大書店、紀伊國屋書店新宿本店皆表示相關書籍已全部賣光；角川出版社則是陸續收到《角川書店編 萬葉集入門經典 日本的古典》及《伊藤博譯注 「萬葉集一 附現代語譯」》訂單，宣布將分別緊急再版8000冊。熱賣情形反應出民眾對這本古籍的高度興趣。

▲新年號「令和」之後，「萬葉集」隨即登上博客來熱搜關鍵字。（圖／博客來提供）

這本日本最古老的文學也引起台灣讀者的好奇，博客來表示，新年號公布後，「萬葉集」成為熱搜關鍵字，目前居熱搜榜TOP5，從中可觀察到大家對於日本文化關注度大幅提升，雖然《萬葉集》在台沒有繁體出版品，但帶動了天皇制與日本史相關的人文史地、小說等書籍買氣，預估在這一波話題熱潮中能夠成長1～2成。