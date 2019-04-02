他持水果刀怒捅前妻「要給你死」　沒刺第二刀躲過重罪

▲桃園一名男子因與前妻發生口角，竟持水果刀刺殺對方。（圖／免費圖庫pixabay）

突發中心／綜合報導

桃園一名44歲游姓男子2019年1月底與曾姓前妻發生口角，竟出言恫嚇「要給你死」，甚至更揚言要殺害2個小孩後自殺，並手持水果刀捅向曾女腹部1刀，導致對方因此受傷，而後才前岳母的制止下收手。事後警方依殺人未遂罪將其送辦，但檢方認為，游男被前岳母攔下後，便沒再出手，難認他有至人於死地的心，改依家庭暴力罪之傷害罪嫌將他起訴。

據了解，游男1月24日上午8時許前往曾姓前妻住處，兩人因感情因素發生激烈爭執，不料，游男竟口出惡言，恐嚇曾女「要給你死」、「要死大家來死」、「我要把2個小孩都殺死，再自己自殺」，接著就拿出水果刀，往曾女上腹部刺了一刀，所幸前岳母聞聲前來查看，趕緊出面勸阻游男交出水果刀，才化解危機，至於曾女送醫救治後已無大礙。

桃園地檢署認為，游男當時雖然已持刀刺向曾女腹部1刀，但並未預備刺第2刀，加上曾女的傷口也不在致命部位，不會危及生命，除此之外，考量游男正值壯年，如果真的起了殺心，63歲的前岳母恐怕擋也擋不住，因此難以認定游男有置前妻於死地的犯意，改以家庭暴力罪之傷害罪嫌將游男提起公訴。

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