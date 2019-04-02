懷疑妻偷吃！他怒殺小王隱姓埋名20年　卻因「違規左轉」被逮

▲新北一名莽夫因懷疑妻子外遇，憤而殺死情敵躲藏20年，卻因為一個路口栽了。（圖／記者李忠憲翻攝）

突發中心／綜合報導

新北市一名61歲張姓男子，20年前懷疑妻子偷吃，一怒之下竟憤而持刀殺死李姓小王，至此之後便逃到南投縣隱姓埋名，靠著打零工維持生計，但躲得了一時躲不了一世，2018年12月某日深夜他騎乘機車未依規定兩段式左轉，遭警方攔查，真實身分才曝光，警方也查出他涉及該起殺人案，張男1日被新北地檢署依殺人罪嫌起訴。

根據檢警調查，張男1997年間察覺妻子經常徹夜未歸，因此起了疑心，懷疑妻子在外有小王，隔年1月某日晚間，他又見妻子不在家中，於是騎車外出尋人，卻目睹妻子與另名李姓男子同時步出公寓大門，頓時怒氣衝天上前質問，雙方因此爆發激烈衝突。

事後張男仍憤憤不平，竟手持尖刀埋伏在李男住處樓下，一見對方現身便出聲喊住李男，趁著對方回頭之際，張男持刀猛刺李男頸部，導致對方雖緊急送醫仍傷重不治。

張男案發後為躲避查緝，隱姓埋名潛逃到南投縣草屯鎮，靠著四處打零工的微薄收入過活。直到2018年12月4日張男以為法律追溯期已過，因此卸下心防大膽騎車上路，沒想到行經一處路口未依規定兩段式左轉，遭到警方攔查，張男先是謊報身分證字號想溜，卻被員警識破，20年前的舊案也因此浮出水面。

張男被逮後坦承，當年有和李男發生衝突，但只是想給對方一個教訓，並沒有殺人意圖，但新北地檢署1日仍依殺人罪起訴張男。

▲員警發現男子報的資料不對，問他「有犯案不敢報真名喔？」（圖／記者李忠憲翻攝）



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