搶起來！台灣虎航4/2開航長灘島「單程799起」　直飛2個多小時就到

▲台灣虎航4/2開航長灘島，祭出單程799元起促銷優惠。（圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

台灣虎航宣布2/12開賣桃園-卡利波（長灘島）航線，祭出單程未稅機票799元起優惠，直飛航程僅要2個多小時就到，要去長灘島渡假更容易了！

▲台灣虎航開航長灘島班表。（圖／台灣虎航提供）

繼去年進軍菲律賓直航首條桃園-宿霧航線後，台灣虎航預計將於今年4月2日再首航桃園-卡利波（長灘島），讓國人能有更多前往海島渡假的直航選擇。開航初期，每周營運3班，去程航班編號IT541，每周二、四及周六凌晨00:15自桃園機場起飛；回程航班編號IT542，每周二、四及周六凌晨03:55自卡利波國際機場起飛。

▲菲律賓長灘島。（圖／路透社）

為慶祝開賣，台灣虎航將於2019年2月12日上午10:00起至2019年2月13日晚間23:59推出單程未稅NT$799起的價格，搭乘日期為2019年4月2日起至2019年10月26日止。優惠機票數量有限，欲購從速。

待卡利波（長灘島）航線開航後，將成為台灣虎航於菲律賓的第2航線，同時也是進軍東南亞地區的第3個航點。屆時台灣虎航將有21個航點、28條國際航線，旅客將有更多選擇並可規劃獨一無二的旅行計畫。

▲長灘島在經歷了為期半年的封島觀光整頓後，於2018年底再次重新對外開放。（圖／菲律賓觀光部提供）

卡利波國際機場位於菲律賓的阿克蘭省，也是該省境內觀光盛地：長灘島的主要進出利用機場之一。長灘島擁有怡人的天氣、溫暖清澈的海水、潔白細柔的沙灘及濃濃的慵懶渡假氣氛，屢獲世界著名的旅遊刊物肯定的夢幻渡假盛地長灘島，更被譽為全球最美麗的島嶼之一。

長灘島在經歷了為期半年的封島觀光整頓後，於2018年底再次重新對外開放，以更白淨的沙灘及更加清澈的海水迎接來自各國的觀光遊客。