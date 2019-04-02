「蔡賴配」無望改「英昌配」？蘇貞昌：這個不必了！

▲蘇貞昌、蔡英文。（合成照／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

前行政院長賴清德登記參選民進黨總統黨內初選，挑戰要拚連任的總統蔡英文，也傳出賴清德明確表態「拒絕蔡賴配」。「蔡賴配」無望，政治大學教授陳芳明力推「英昌配」，他認為蘇貞昌的氣魄在同婚議題上展現衝衝衝的氣勢，可帶動民進黨。對此，蘇貞昌2日受訪時一句話回應，「這個不必了！」

陳芳明表示，賴清德拒絕與蔡英文搭檔，似乎使黨內初選投下分裂陰影，這才只是表態階段，一旦初選開始，黨內可能會殺到見刀見骨，這一向是民進黨的固有傳統，也是派系鬥爭的必然結果。

陳芳明認為，蔡賴搭檔不成，應有更佳選擇，「蘇貞昌是最佳人選」，民進黨正在面對高雄市長韓國瑜的崛起，必須要有更佳組合來面對挑戰，而賴清德的派系包袱太沈重，何不邀請蘇貞昌搭檔？兩人之間的磨合期，似乎已經完成，再者蘇貞昌的氣魄，在同婚議題上已經展現，衝衝衝的氣勢，應該可以帶動民進黨。

針對「英昌配」，蘇貞昌一句話拒絕，「這個不必了」，他表示，自己現在就是率領行政團隊，為福國利民努力，執政是責任也是最好的成績，希望有這個成績，讓人民更有信心，「能看到我們做出成績，有更好的回應跟肯定，也是最好的事」。