清水惡火3兄妹狀況穩定全校祈福　盧秀燕探視贈10萬慰問金

▲台中市長盧秀燕上午前往探視清水火警的傷者。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市清水區3月31日凌晨發生2死3傷火警，台中市長盧秀燕1日上午前往醫院探視，聆聽其他家屬心聲及致贈慰問金10萬元，議長張清照亦派服務處主任王炤銘前往致贈慰問金，張清照說，傷者都是他學弟妹，他已請校方協助心理輔導。

盧秀燕表示，醫院全力搶救，家屬希望保有隱私，院方全力提供低調安全的醫療環境，實在非常感謝。三名孩子都還在唸書，教育局將全力協助，讓孩子們出院後能夠完整銜接學業。

清水高中校長黃偉立表示，18歲長子及16歲弟弟經過接受高壓氧治療後，意識轉為清楚，3兄妹狀況都穩定。許多同學寫小卡片放置在學校祈福，相信情況能逐漸好轉。此外，3兄妹的導師也將對全班學生進行相關輔導，緩和意外事件對同學的衝擊。

黃偉立說明，三兄妹非常乖巧，沒有不良紀錄，哥哥申請入學逢甲大學資訊工程系已通過第一階段，校方將全力協助第二階段申請。

社會局表示，意外事件中，夫妻兩人分別在兩家科技廠工作，養育子女3人，家庭經濟狀況普通，並沒有申請過社會福利資格，這次發生火災造成夫婦死亡，家屬可申請每人20萬元災害救助金，子女就醫部份像是醫療費用達規定標準，也可以申請相關補助。

社會局已指派社工員專人陪伴，後續家屬需求，也會協助申請政府社會福利服務或轉介民間資源幫忙，全力協助度過難關。

張清照強調「清水區民眾像自己的家人一樣!」發生這件不幸的事，令人難過，後續的喪葬、醫療、社會救助及三名子女的就學等等問題，他的服務處及盧市府的團隊一定全面提供服務，讓死者安息，傷者早日康復。

張清照表示，三名受傷的子女都就讀清水高中，是他清水學弟妹，未來傷者日後課業問題，他也拜託校方，等他們復原後的課業或日後的心理輔導，請校方全面提供協助。