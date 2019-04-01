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前面機車掉一條吐司　害後面2女摔花臉還被排氣管燙到

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▲桃園市劉姓女子去年5月間在平鎮區騎車載吐司不慎跌落一條，後方同向機車閃避不及摔車受傷，2女怒而提告。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市劉姓女子去年5月間在平鎮區騎車載吐司不慎跌落一條，後方同向機車閃避不及摔車受傷，2女怒而提告。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓女子2018年5月間騎機車載運吐司，因路面顛簸導致車上一條土司滑落，後方陳姓女騎士因閃避不及摔車，後座李姓女友也遭殃，2女臉、四肢都受傷掛彩，李女還被排氣管燙傷，2女怒控劉過失傷害與肇事逃逸；劉女在偵訊時辯稱返家才發察覺吐司遺失，桃檢1日偵結，認為吐司體積小，主觀上難認劉女有肇逃犯意，偵結不起訴。

桃檢調查，54歲的劉姓女子去年5月8日下午4時50分騎車經過平鎮區三興路，車上共載4、5條吐司卻沒綁好，其中1條因路面顛簸掉落，後方的陳、李姓共乘機車因來不及閃避一起摔車，其中陳女頭臉與四肢都多處擦傷，李女則右小腿擦傷，還被排氣管燙到約5%二度灼傷；陳、李2女指出，劉女肇事後不但未下車察看報警，反而回頭看一下就直接離開，怒告劉女過失傷害、肇事逃逸，其中過失傷害部分雙方已私下和解撤告。

劉女在偵訊聲稱並未肇事逃逸，案發時已經騎車有聽到後面「哇」一聲，曾煞車往後看才發現有人摔車，也看到有人去扶跌倒的騎士，但當時不清楚是什麼問題就離開了，直到返家才發現車上吐司少1條，辯稱不知道吐司是自己跌落造成後方陳李2人摔車。

桃檢認為，2人摔車原因並非與劉女機車碰撞發生，主要是吐司掉落導致，加上當時摔車地點已在劉女後方，掉落吐司體積也不大，主觀上不一定有肇逃認知，難以認定劉女有肇逃犯意，偵結不起訴。

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關鍵字：吐司,摔車,不起訴

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