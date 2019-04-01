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教授「撿垃圾養蟲」年收450萬！　網：多讀書果然能賺大錢

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▲▼養黑水虻清廚餘。（圖／錢江晚報）

▲蟲糞有機肥可以拿來餵食雞鴨。（圖／錢江晚報，下同）

記者吳易達／綜合報導

浙江大學環境與資源學院副教授、環境健康研究所副所長張志劍近來利用撿垃圾、養蟲子、施肥、餵雞魚蝦的循環，年收入賺進約達百萬元人民幣（約達新台幣458萬元）的數字。他在杭州的昆蟲農場2018年幫一條街道消化了3000多噸廚餘，長大的幼蟲還可以賣到1萬多元（人民幣，下同，約新台幣45,801元）／噸，蟲糞有機肥則可以賣400至500元。養蟲子處理垃圾竟然是這麼賺錢的職業，令網友大喊，「多讀書，果然能賺大錢！」

＊以下照片可能會引起不適，請斟酌觀看！

據《錢江晚報》報導，張志劍所擁有的農場大棚一共13個，就是用來處理垃圾的地方，每當村裡的清潔員過來，就會帶著已分類到位的廚餘垃圾來這裡傾倒。

第一個大棚裡，有一台漏斗形設備，垃圾倒進去以後，經過粉粹、攪拌，再添加益生菌發酵一個晚上，就可以變成適合蟲卵孵化、昆蟲成長的口糧；第二個大棚開始，就是蟲子轉化與分解的區域，棚內地面是一排養殖槽，槽裡鋪著一層經過處理的廚餘垃圾，因為已經過處理，所以看起來跟土很像；然而，拿著鏟子撥動一下這層土，就會出現密密麻麻蠕動著的白色小蟲。

▲▼養黑水虻清廚餘。（圖／錢江晚報）

報導指出，這些幼蟲，就是分解廚餘垃圾的法寶，稱作「黑水虻」，「如何處理垃圾，正是自己科研的專攻項目」，張志劍坦言。

報導提到，黑水虻成蟲幾乎不進食，不愛運動，成蟲一周不到就會交配、產卵、死亡，比蒼蠅更討人喜歡；每隻黑水虻產約1000粒卵，產卵後隨即死亡，而蟲卵孵化成幼蟲後，經過12至14天成長為初蛹。

▼黑水虻成蟲。

▲▼養黑水虻清廚餘。（圖／錢江晚報）

在幼蟲成長為初蛹之前的這段期間，就是它們清理廚餘垃圾的時候！從蟲卵長到蛹化前的幼蟲，它們的體重將會增長2000倍，2000隻幼蟲總重共約0.5公斤。

經分解後，幼蟲的排泄物就可以成為綠色有機肥，也稱「虻糞有機肥」，接下來要做的就是將幼蟲與有機肥分離。工人會把帶有大量幼蟲的餐廚有機肥攤在篩網（濾網）上，而畏光的幼蟲會自覺地往有機肥裡鑽，從篩子落至下層容器裡，完整將幼蟲與有機肥分離。

▲▼養黑水虻清廚餘。（圖／錢江晚報）

報導指出，再來就是分配肥料的時候了，一些種油菜花與枇杷樹的地方，施的都是黑水虻轉化廚餘垃圾後的虻糞有機肥，有時候張志劍的農場還會把有機肥送給附近居民，給大家拿來種花，這樣當月開的花就會特別漂亮。

另外，農場的雞和魚蝦，基本上餵食的就是黑水虻幼蟲了。10噸廚餘垃圾可以養殖收穫1.2到1.5噸的黑水虻幼蟲，同時又可產生2至3噸虻糞有機肥；3噸鮮蟲可以烘成1噸蟲乾，富含抗菌肽、多糖、不飽和脂肪、維生素等成分，添加到飼料中還可以餵魚蝦、雞鴨以及貓狗寵物。

張志劍教授撿垃圾養幼蟲來處理廚餘垃圾，年收入間接賺進了上百萬人民幣，堪稱把夢想變成了現實。對此，許多網友都紛紛表示，「看完只想說，張教授！帶帶我」、「多讀書果然能賺大錢」。

▲▼養黑水虻清廚餘。（圖／錢江晚報）

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關鍵字：黑水虻,張志劍,浙江,餐廚垃圾,廚餘

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