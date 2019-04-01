前校長「5賓士輪流停」校園！教室充電池　他認錯自首獲不起訴

突發中心／新北報導

新北市瑞芳欽賢國中前校長游文言被投訴把5輛賓士車停在校園，佔用學生運動空間，甚至還會把電池拆下拿去教室充電，根本竊電；案件被媒體踢爆後，游文言自行到地檢署認罪。基隆地檢署偵查終結，認為游男已經坦承犯行，也賠償學校損失，加上無前科紀錄，因此予以不起訴處分。

游文言因為念的是理工科，愛摸東摸西、修理有的沒的，因此買了5輛老賓士車，對它們保養有佳。當時家長指控，游文言把車停進校園建物內，妨礙學生的活動空間，讓學生沒有辦法打球或玩遊戲「因為都被校長的賓士車占據了」；有時校長還會把電池拆下來，就近拿到理化教室去充電。

對此游文言表示，做錯了；但對於充電一事，他解釋其實不只有自己這麼做，其他人也都會拿去教室充電，而學校位處偏鄉，腹地廣大才會把車暫停放在學校，不過針對指控都會虛心接受、改進。同時他也到基隆地檢署自行坦承錯誤，接受調查。

檢方偵查終結，認為游男自首深具悔意，且已經賠償學校損失，加上無前科紀錄，因此予以不起訴處分，已勵自新。

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