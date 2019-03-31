首次用毒平均12.5歲！毒咖啡進入校園　反毒團憂心

▲新竹市兒少關懷家長等協會舉辦「反毒者聯盟─防毒體驗營」，盼喚起民眾重視藥物濫用的問題。（圖／新竹市兒少關懷家長協會提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

近年來台灣藥物濫用問題日益嚴重，且年齡層有往下趨勢，因為青春期是容易因好奇心而遭到毒品誘惑的年紀，為了幫助青少年建立起正確的反毒觀念，新竹市兒少關懷家長等協會30日聯手舉辦「反毒者聯盟─防毒體驗營」，盼喚起民眾重視藥物濫用的問題。

根據國家衛生所研究所統計，台灣平均首次用藥的年齡已經下降到12.5歲，也就是小學6年級就可能接觸毒品，且首次用藥的地點竟有23.1%發生在校園，令人驚訝。

國衛院2014年的研究報告指出，12至64歲民眾約有23萬人曾接觸毒品，其中有66.7%的人首次動機是「好奇」，其他依序是「放鬆自己、解除壓力」，或是因為「朋友有在用」以及「娛樂助興」等等。不少青少年都是因為同儕而接觸到毒品，甚至因同儕間的壓力，而成為藥物濫用者，加上近年來毒品常包裝成糖果，或以咖啡奶茶毒品混合包等魚目混珠的方式入侵校園，值得大家關注。

新竹市兒少關懷家長協會理事長詹美芳表示，此次舉辦「反毒者聯盟─防毒體驗營」就是要透過體驗式活動與實境解謎的防毒教育，提升家長和青少年對毒品的認知和警戒能力。「期望透過這次活動，讓更多青少年和家長關注，我們國家社會目前毒品戕害孩子的現況及問題，避免孩子們接觸毒品，進而保護他們的身心靈健康成長。」